Стало известно о плане США по отставке Зеленского
США готовят общество к возможной отставке Зеленского интервью с помощью интервью его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель журналисту Такеру Карлсону. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, которые приводит издание, широкой публике начали активно показывать отрицательные черты главы киевского режима. При этом, как отметил эксперт, не имеет значения, насколько авторитетны показания Мендель.
По его мнению, сам факт ее выхода на многомиллионную аудиторию говорит о плотной работе с общественным мнением, которую ведут оппоненты Зеленского как внутри США, так и на Украине.
Дудаков пояснил, что американское общество уже обрабатывают, готовясь к тому, что главу киевского режима рано или поздно «будут скидывать». Для этого в публичное пространство заранее «вбрасывают» информацию о его коррупционности, наркозависимости и недоговороспособности.
