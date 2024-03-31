Командир аэроразведки: ВСУ избегают контактных боев с «Ахматом» и просто бегут

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
Командир аэроразведки батальона с позывным «Добрый» заявил в беседе с РИА Новости, что солдаты ВСУ испытывают страх перед бойцами батальона 291-го полка ВС РФ «Ахмат-Восток».
Командир рассказал, что украинские военные стараются избегать контактных боев с ахматовцами и предпочитают убегать. Уточняется, что это позволило военнослужащим батальона с начала года продвинуться на 7 километров на запорожском направлении в сторону села Работино.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости» сообщил, что российские военные выбили противника из центральной части села Работино.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВКС РФ нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины
Российские силы выбили ВСУ из центральной части Работино
Минобороны: три украинских дрона уничтожено над Ярославской областью
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости» сообщил, что российские военные выбили противника из центральной части села Работино.
Читайте также:
ВКС РФ нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины
Российские силы выбили ВСУ из центральной части Работино
Минобороны: три украинских дрона уничтожено над Ярославской областью
Екатерина Коршунова