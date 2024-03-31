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Командир аэроразведки: ВСУ избегают контактных боев с «Ахматом» и просто бегут

31 марта 2024, 14:04
Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Командир аэроразведки батальона с позывным «Добрый» заявил в беседе с РИА Новости, что солдаты ВСУ испытывают страх перед бойцами батальона 291-го полка ВС РФ «Ахмат-Восток».
Командир рассказал, что украинские военные стараются избегать контактных боев с ахматовцами и предпочитают убегать. Уточняется, что это позволило военнослужащим батальона с начала года продвинуться на 7 километров на запорожском направлении в сторону села Работино.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости» сообщил, что российские военные выбили противника из центральной части села Работино.


Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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#всу
#спецоперация
#сво
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В Генпрокуратуре РФ рассказали о жалобах на задержки выплат участникам СВО
Генпрокурор Краснов: жалобы на задержки выплат участникам СВО участились
31 марта 2024, 15:24

Фото: Фотобанк Московской области

В последнее время наблюдается всё больше жалоб в Генпрокуратуру России о задержках выплат участникам СВО после ранений. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он подчеркнул, что довольно часто поступают сигналы о нарушении прав участников спецоперации, членов их семей и близких родственников. Ранее жалобы были вызваны недостатком обмундирования или невыплатой денежного довольствия. Однако в последнее время участились жалобы о задержке выплат по ранениям, в связи с присвоением госнаград.

Краснов отметил, что правоохранительные органы оперативно реагируют на эти обращения. При этом, в случае необходимости, следует более жёсткая реакция.

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#генпрокуратура
#выплаты
#спецоперация
#жалобы
#россия
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В Крыму назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России
Константинов назвал освобождение Одессы ключом к безопасности юга РФ
31 марта 2024, 15:22

Фото: iStock/V-art

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал освобождение города Одессы от украинской национальной власти ключом к обеспечению безопасности юга России, передает РИА Новости.
По словам главы крымского парламента, Одесса создавалась РФ и всегда являлась исторически русской территорией. Константинов отметил, что со стороны этого города солдаты киевского режима посылают на Крым ракеты и беспилотники, а также отправляет смертников.

Он заключил, что в Одессе живут русские люди, которые выступают против украинского национализма и нацизма.

Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что Харьков, Николаев, Одесса и прилегающие к ним области должны войти в состав России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Папа Римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле «всех на всех»
#одесса
#безопасность
#россия
#море
#флот
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Папа Римский призвал РФ и Украину к обмену пленными по формуле «всех на всех»
31 марта 2024, 15:11

Фото: iStock/uzhursky

Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле «всех на всех».
Папа Франциск также призвал к тому, чтобы прекратить конфликт между Израилем и Палестиной и уважать принципы международного права. Понтифик сообщил, что нельзя допустить серьезных последствий конфликтов для гражданского населения, в особенности, детей.

В своей речи папа Франциск затронул имеющиеся противоречия между Арменией и Азербайджаном. Он упомянул, что мировое сообщество должно помочь государствам продолжить мирный диалог.

Ранее папа Римский Франциск отметил, что конфликт на Украине имеет не только российско-украинский аспект, но также связан с вопросами поставок и продажи оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
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#азербайджан
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#россия
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На Украине раскрыли выгоду от действий боевиков РДК* против России
Глава ГУР Украины Буданов**: действия РДК* против РФ выгодны Киеву
31 марта 2024, 15:11

Фото: iStock/zabelin

Украине выгодны действия боевиков «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов**.
Подразделения, подобные РДК*, способны действовать исключительно в приграничных районах России и не могут дойти до Москвы, подчеркнул Буданов*.

Он добавил, что для Киева крайне важно, чтобы они смогли растянуть группировки и отвлечь силы на фронте.

Накануне главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале предоставила доказательства присутствия украинских военных в рядах РДК*. На записи с камеры, которую обнаружил российский военный, члены организации имели жёлтые повязки на рукавах, которые обозначают причастность к ВСУ, и разговаривали на украинском языке.

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*запрещённая в России террористическая организация
**внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#украина
#россия
#разведка
#терроризм
#военные
#спецоперация
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Минобороны: на аэродроме Вознесенск уничтожены три самолета Су-25 ВВС Украины
31 марта 2024, 14:22

Фото: iStock/TebNad

На аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 ВВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным источника, в атаке участвовали артиллеристы, ракетчики и пилоты оперативно-тактической авиации. Отмечается, что также были уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газа Украины. В результате атаки нарушена работа украинских предприятий оборонной промышленности.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#всу
#вс рф
#удар
#пилоты
#машина
#техника
#самолет
#сво
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ВКС РФ нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины
МО: ВКС нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины
31 марта 2024, 13:31

Фото: iStock/Vital Hil

ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газа Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в результате атаки нарушена работа украинских предприятий оборонной промышленности, на которых изготавливались вооружения. В военном ведомстве подчеркнули, что все цели удалось достичь.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в результате падения обломков дрона произошел пожар на одном из энергообъектов.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#всу
#вооружения
#вс рф
#спецоперация
#предприятие
#оружие
#техника
#сво
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«Из психбольницы на фронт»: Пленный боец ВСУ рассказал свою историю
Пленный боец ВСУ Прокудин попал на СВО из психбольницы строгого режима
31 марта 2024, 13:09

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный рассказал, что его отправили на СВО после лечения в психиатрической больницы строго режима, видео с допросом публикует РИА Новости.
Попавший в российский плен боец Вооружённых сил Украины Анатолий Прокудин с позывным «Акула» рассказал, что ранее был судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице строго режима. Несмотря на это, Прокудина признали годным к службе и отправили на поля специальной военной операции.

Ранее Прокудин сообщил о лжи в украинских средствах массовой информации. Сам он получил ранение в районе запорожского села Работино, где потерпела сокрушительное поражение вся украинская армия. Однако, в этот же день СМИ на Украине сообщили о головокружительном успехе ВСУ на этом направлении. По их словам, украинцам удалось продвинуться на глубину до двух километров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Краснов: уголовные дела на века застолбят факты зверств украинских нацистов
31 марта 2024, 11:51

Фото: сайт Кремля

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что уголовные дела должны на века зафиксировать доказательства зверств украинских нацистов. Кадры со встречи опубликованы в Telegram-канале Зарубин.



Генпрокурор отметил, что в отношении ряда политиков Украины и Запада возбуждены уголовные дела, однако увидеть их на скамье подсудимых в настоящее время нереалистично. Краснов подчеркнул, что вся собранная информация и доказательства будут переданы для рассмотрения в справедливом суде.

Ранее сообщалось, что в ходе объявленного в Дагестане режима контртеррористической операции были задержаны трое террористов, которые готовились совершить теракт. У них было изъято подготовленное для этого оружие, в том числе самодельное взрывное устройство.

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#террористы
#информация
#суд
#прокуратура
#уголовное дело
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Кличко заявил, что Украина не намерена отдавать России территории
31 марта 2024, 11:48

Фото: iStock/3dmitry

Заморозка конфликта на Украине и уступка территорий в настоящее время невозможна. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild.
Точка зрения о возможности заморозки конфликта ошибочна. Вместо этого Украине необходимо больше поддержки, а именно, поставки новых ракет для систем ПВО Patriot, подчеркнул Кличко.

Он добавил, что Киев не отдаст никаких территорий России. Такое развитие событий не рассматривается как компромисс.

Также мэр украинской столицы не стал отрицать вероятности нового наступления российских войск на Киев, который, по его словам, «был и остается целью» для России.

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#украина
#россия
#конфликт
#киев
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