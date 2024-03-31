Минобороны: три украинских дрона уничтожено над Ярославской областью

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Силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что отражение атаки произошло около 6:00 по мск. По данным ведомства, все цели были успешно достигнуты.
Ранее сообщалось, что FPV-дроны «Джокер-10» научились выполнять задачи противовоздушной обороны и ближней противовоздушной обороны в России. В перспективе «Джокеры» смогут сбивать БПЛА Вооруженных сил Украины взрывчаткой и осуществлять постановку помех.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что FPV-дроны «Джокер-10» научились выполнять задачи противовоздушной обороны и ближней противовоздушной обороны в России. В перспективе «Джокеры» смогут сбивать БПЛА Вооруженных сил Украины взрывчаткой и осуществлять постановку помех.
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Екатерина Коршунова