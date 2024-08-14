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В Курской области взяли в плен троих боевиков Вооруженных сил Украины из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады. Об этом информирует РИА Новости.
Подразделения Вооруженных сил Украины 6 августа попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. С этого момента в регионе ежедневно сбивают украинские ракеты, там сохраняется напряженная, но стабильная обстановка.
Ранее сообщалось, что в Курской области, недалеко от села Малая Локня, российскими силами были захвачены в плен пять военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«На территории Курской области в плен взята группа украинских военных. В составе группы — три человека. Все они — военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии», — рассказал агентству представитель силового ведомства.
Ранее сообщалось, что в Курской области, недалеко от села Малая Локня, российскими силами были захвачены в плен пять военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова