Командир «Ахмата» спрогнозировал сроки завершения СВО

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Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Россия завершит спецоперацию к концу текущего года. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
Командир «Ахмата» отметил, что российский войска понесли потери, а также назвал всех погибших героями. Он подчеркнул, что цифры ВС РФ в разы меньше, чем у украинских войск.
Алаудинов добавил, что военнослужащие продолжат выполнять свою работу так же, как и сегодня.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алаудинов добавил, что военнослужащие продолжат выполнять свою работу так же, как и сегодня.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова