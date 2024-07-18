Фото: iStock/rarrarorro
Венгрия готова предоставить площадку на своей территории для переговоров российской и украинской делегаций. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в беседе с РИА Новости.
По словам Сийярто, с данной инициативой Венгрия выступила сразу после начала спецоперации. Министр отметил, что еще в феврале 2022 года он связался с главой российского МИД Сергеем Лавровым и руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и выразил готовность Венгрии содействовать переговорам.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрешение украинского конфликта должно обязательно учитывать реалии на земле, однако он закончился, Западу нужно перестать накачивать Киев оружием.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
На Западе раскрыли отношение Киева к переговорам с Россией
Лавров: конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием
Зеленский ждет отказа России от переговоров, чтобы обвинить Москву в их срыве
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрешение украинского конфликта должно обязательно учитывать реалии на земле, однако он закончился, Западу нужно перестать накачивать Киев оружием.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
На Западе раскрыли отношение Киева к переговорам с Россией
Лавров: конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием
Зеленский ждет отказа России от переговоров, чтобы обвинить Москву в их срыве
Екатерина Коршунова