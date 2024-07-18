Алаудинов: ВС РФ активно продвигаются на Донецком направлении

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Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов сообщил о положительных результатах продвижения на Донецком направлении.
В эфире телеканала «Россия 1» Алаудинов отметил успехи российских войск на Донецком направлении.
Ранее командир «Ахмата» уже сообщал, что российские военные практически ежедневно освобождают по одному населённому пункту в зоне проведения специальной военной операции.
Также он добавил, что первая линия высотных домов в Волчанске уже под контролем российских военных.
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«У нас очень хорошие результаты по продвижению среди подразделений Министерства обороны, которые находятся на Донецком направлении... Они продвигаются очень хорошо», — подчеркнул генерал, сообщили в RT.
Ранее командир «Ахмата» уже сообщал, что российские военные практически ежедневно освобождают по одному населённому пункту в зоне проведения специальной военной операции.
Также он добавил, что первая линия высотных домов в Волчанске уже под контролем российских военных.
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Мира Полтева