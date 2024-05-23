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Командир отделения БПЛА с позывным Элджей рассказал о ходе боёв с украинской армией во время провального контрнаступления ВСУ на передовой в районе Работина.
«Была задача зайти на позицию самую передковую. Двигались мы туда по неприятным местам. Было принято решение заходить туда со штурмом, потому что обстановка была неизвестна. Мы туда зашли, по итогу оказалось всё хорошо, связи просто не было. На вторые сутки с юга от нас был прорыв, но атака была отбита», — рассказал в беседе со спецкором RT Александром Пискуновым Элджей.
До этого глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш отметил усложняющуюся ситуацию на Украине. Как передают argumenti.ru, по его мнению, Киев был вынужден начать новую волну мобилизации из-за тяжёлой обстановки на фронте.
Ранее сообщалось, что железнодорожный состав с военной техникой ВСУ уничтожен в городе Люботин Харьковской области.
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Мелисса Тимофеева