ВС РФ уничтожили железнодорожный состав с техникой ВСУ под Харьковом

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Железнодорожный состав с военной техникой ВСУ уничтожен в городе Люботин Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».
Отмечается, что российские войска ударили по составу в тот момент, когда он находился на разгрузочной станции.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за 15 минут в областном центре прозвучало порядка 10 взрывов.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому превратить города в укрепрайоны в качестве новой оборонительной стратегии. Также он отметил, что позиции на полях можно использовать не как основную силу, а как авангард.
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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за 15 минут в областном центре прозвучало порядка 10 взрывов.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому превратить города в укрепрайоны в качестве новой оборонительной стратегии. Также он отметил, что позиции на полях можно использовать не как основную силу, а как авангард.
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Анастасия Чинкова