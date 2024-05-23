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Из-за проблем на фронте ВСУ перебросили 36-ю бригаду морской пехоты с херсонского на харьковское направление. Об этом пишет ТАСС.
«С Херсонщины на участок фронта прибыла 36 отдельная бригада морской пехоты ВСУ», — рассказал собеседник агентства.
Сообщается, что на харьковском направлении ВСУ вывели 415 отдельный стрелковый батальон для пополнения после больших потерь. С купянского направления также был снят ряд подразделений.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что разгром группировки ВСУ российскими военными под городом Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области поделит фронт на две части. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова