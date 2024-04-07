Командир ЧВК «Вагнер» впервые прокомментировал вступление в спецназ «Ахмат»

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Командир ЧВК «Вагнер» впервые прокомментировал переход в спецназ «Ахмат». Аудиозапись опубликована в телеграм-канале «Канал специального назначения».
Военнослужащий с позывным «Ратибор» рассказал, что порядки и команда остаются после присоединения к «Ахмату» прежними.
Он отметил, что все будет также, как было прежде в ЧВК.
Ранее о вступлении в подразделения «Ахмат» бывших бойцов «Вагнера» сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, к полку присоединились более трех тысяч бойцов.
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Он отметил, что все будет также, как было прежде в ЧВК.
Ранее о вступлении в подразделения «Ахмат» бывших бойцов «Вагнера» сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, к полку присоединились более трех тысяч бойцов.
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Анастасия Хохлова