Тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» войдут в состав спецназа «Ахмат»

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3 тысячи бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», в том числе командир ЧВК с позывным Ратибор , войдут в состав спецназа «Ахмат», заявил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Решение было принято после встречи командира «Ахмата» Апти Алаудинова с высокопоставленными членами ЧВК «Вагнер», которая проводилась по поручению главы Чечни. Кадыров назвал это «стратегически важным шагом в укреплении обороноспособности страны и повышении эффективности нашего подразделения».
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава Чеченской Республики призвал чиновников к погашению долгов чеченцев в магазинах.
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«Минобороны России уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач», – добавил Кадыров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава Чеченской Республики призвал чиновников к погашению долгов чеченцев в магазинах.
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Александр Климов