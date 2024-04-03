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Командир диверсионно-разведывательной группы в составе группы Аида спецназа «Ахмат» «Лангепас» поделился сутью своей работы, которая заключается в сборе информации в тылу врага без вступления в контакт.
«В лёжках лежим по шесть, по 12 часов. Даже проходят «немцы» в 4-5 м, у нас приказ — не контактировать, если тебя не обнаружили», — пояснил в беседе с военкором RT Владом Андрицей «Лангепас».
При этом, он отметил, что в отдельных случаях всё-таки приходится вступать в бой с противником.
«Демонстрация флага получается немного с подтекстом и даже с лёгким троллингом. Ключевой фактор напряжённости в этом регионе — это то, что хуситы стреляют по проплывающим мимо кораблям. Для России, Ирана и Китая они дали гарантии безопасности в обмен на то, что мы будем их политически поддерживать», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Шлепченко.
Ранее сообщалось, что Армия России нанесла комбинированный удар по ангару, где производили и хранили беспилотник для ВСУ.
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Мелисса Тимофеева