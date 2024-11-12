Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Командир группы спецназа Сыч: ВСУ пытались сорвать эвакуацию людей из Нью-Йорка

Командир группы спецназа Сыч: ВСУ пытались сорвать эвакуацию людей из Нью-Йорка

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Артиллеристы ВСУ открыли огонь по последней группе мирных жителей, которые эвакуировались из села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк). Об этом сообщил командир группы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии с позывным Сыч.


В разговоре с РИА Новости он рассказал, что люди прятались по подвалам в разных местах населённого пункта. Когда мирных жителей обнаружили, их собрали в одном месте с вещами. Затем приехали квадроцикл и микроавтобус, оборудованный установкой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Людей погрузили и повезли в тыл. С воздуха группу эвакуации прикрывал беспилотник. Когда маленькую колонну обнаружили ВСУ, их принялись обстреливать из орудий, но, к счастью, удалось прорваться, обошлось без потерь, сообщил Сыч.

По словам российского бойца, среди граждан были неходячие и раненые. Например, бабушку на инвалидной коляске выносили из подвала на руках. Ещё один пожилой мужчина из-за проблем с ногами не мог самостоятельно передвигаться. У одного мужчины было пулевое ранение в руку, ему на месте оказали медицинскую помощь. Всего в последней группе эвакуированных было десять человек, их и вывезли под обстрелом, заключил спецназовец.

Читайте также:

Жительница Курской области рассказала о предложениях ВСУ выезда на Украину

Польские наемники повесили мирных жителей под Курском под мостом и расстреляли

Россиянка покинула Суджу в Курской области с ребенком на руках
#помощь
#беспилотник
#квадроцикл
#мужчина
#люди
#всу
#ранение
#эвакуация