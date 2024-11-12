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Артиллеристы ВСУ открыли огонь по последней группе мирных жителей, которые эвакуировались из села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк). Об этом сообщил командир группы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии с позывным Сыч.