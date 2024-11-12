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Артиллеристы ВСУ открыли огонь по последней группе мирных жителей, которые эвакуировались из села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк). Об этом сообщил командир группы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии с позывным Сыч.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, что люди прятались по подвалам в разных местах населённого пункта. Когда мирных жителей обнаружили, их собрали в одном месте с вещами. Затем приехали квадроцикл и микроавтобус, оборудованный установкой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Людей погрузили и повезли в тыл. С воздуха группу эвакуации прикрывал беспилотник. Когда маленькую колонну обнаружили ВСУ, их принялись обстреливать из орудий, но, к счастью, удалось прорваться, обошлось без потерь, сообщил Сыч.
По словам российского бойца, среди граждан были неходячие и раненые. Например, бабушку на инвалидной коляске выносили из подвала на руках. Ещё один пожилой мужчина из-за проблем с ногами не мог самостоятельно передвигаться. У одного мужчины было пулевое ранение в руку, ему на месте оказали медицинскую помощь. Всего в последней группе эвакуированных было десять человек, их и вывезли под обстрелом, заключил спецназовец.
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Александр Бойцов