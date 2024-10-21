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Беженец Александр Крамаренко рассказал, что польские наемники Вооруженных сил Украины заняли дома бежавших жителей Суджи, а оставшихся повесили. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
По словам Александра, он вместе со своей семьей уехал из Суджи в начале августа. Сейчас мужчина с родственниками находится в пункте временного размещения, который расположен в Курске. Беженец отметил, что многие переселенцы из Суджи застали зверства украинский военных.
В начале октября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в результате действий ВСУ в Курской области пострадали более 300 гражданских, из которых около 70 погибли, при этом реальное количество жертв, по его словам, может быть значительно выше.
В докладе, представленном УВКПЧ Совету по правам человека, упоминалось о 12 погибших и 201 раненом среди мирных жителей.
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По словам Александра, он вместе со своей семьей уехал из Суджи в начале августа. Сейчас мужчина с родственниками находится в пункте временного размещения, который расположен в Курске. Беженец отметил, что многие переселенцы из Суджи застали зверства украинский военных.
«Живут в наших домах поляки. Жителей улицы 8 марта, которые там остались, поляки под мостом повесили, расстреливали, это со слов людей, которые уезжали оттуда, рассказывали», — поделился Крамаренко.
В начале октября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в результате действий ВСУ в Курской области пострадали более 300 гражданских, из которых около 70 погибли, при этом реальное количество жертв, по его словам, может быть значительно выше.
В докладе, представленном УВКПЧ Совету по правам человека, упоминалось о 12 погибших и 201 раненом среди мирных жителей.
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Дарья Осипова