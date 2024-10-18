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Россиянка покинула Суджу под Курском и узнала про гибель мужа в зоне спецоперации, передает RT. По словам женщины, она беседовала с супругом за четыре дня до вторжения боевиков ВСУ в российский регион.
«Когда ждал эвакуацию, он какое-то время еще был жив, но так как на той стороне очень много дронов, я думаю, что он получил какие-то дополнительные ранения, потому что в документах указаны множественные осколочные ранения, массивная кровопотеря и травма сосуда нижней конечности», — пояснила вдова бойца СВО.Известно, что военный погиб в Донбассе, попав под обстрел в Желанном, ранение помешало выбраться из-под вражеского огня.
Спецоперация России на Украине началась в конце февраля 2022 года. В начале августа текущего года противник попытался прорваться в Курскую область.
Ранее сообщалось, что допустил глава киевского режима Владимир Зеленский по поводу украинских границ, и от каких факторов, по его словам, они зависят.
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Никита Кротов