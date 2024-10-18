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Россиянка покинула Суджу в Курской области с ребенком на руках

18 октября 2024, 20:38
Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Россиянка покинула Суджу под Курском и узнала про гибель мужа в зоне спецоперации, передает RT. По словам женщины, она беседовала с супругом за четыре дня до вторжения боевиков ВСУ в российский регион.
«Когда ждал эвакуацию, он какое-то время еще был жив, но так как на той стороне очень много дронов, я думаю, что он получил какие-то дополнительные ранения, потому что в документах указаны множественные осколочные ранения, массивная кровопотеря и травма сосуда нижней конечности», — пояснила вдова бойца СВО.
Известно, что военный погиб в Донбассе, попав под обстрел в Желанном, ранение помешало выбраться из-под вражеского огня.



Спецоперация России на Украине началась в конце февраля 2022 года. В начале августа текущего года противник попытался прорваться в Курскую область.

Ранее сообщалось, что допустил глава киевского режима Владимир Зеленский по поводу украинских границ, и от каких факторов, по его словам, они зависят.

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Союзники Киева обсудили возможность ускорить ему помощь
Стармер, Байден, Макрон и Шольц поговорили о возможности ускорить помощь Киеву
18 октября 2024, 21:03

Фото: istockphoto/Vadven

Возможность ускорить помощь киевскому режиму обсудили канцлер ФРГ Олаф Шольц с британским премьером Киром Стармером, президентом США Джо Байденом и его коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Пресс-конференцию политиков в Германии передавал американский телеканал Sky News.
«Мы сохраняем единство по вопросу оказания поддержки Украине и всегда говорили, что только украинский народ должен определять свое будущее», — прокомментировал Стармер.
Он также добавил, что приемлемым исходом может быть только заключенный на справедливых условиях мир с сохранением украинской независимости.

Перед этим президент России Владимир Путин заявлял, что РФ нужны условия прочного мира, которые обеспечат равную безопасность. Глава государства подчеркивал, что киевский режим занимается не переговорами, а выдвижением условий.

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«Король украинской секс-индустрии» и торговец органами: о мэре Киева всплыли шокирующие факты
18 октября 2024, 21:00

Фото: РИА Новости/Стрингер

На Украине разразился очередной грязный скандал в органах государственной власти. В этот раз, при этом далеко не впервые, в его центре оказался мэр Киева Виталий Кличко. Украинская журналистка Диана Панченко обвинили его в торговле девушками для Евросоюза и США.
«Журналисты устроились на работу в стрип-клуб Кличко и узнали, что девушек заставляют заниматься сексом с клиентами. Он продает сотни девушек в ЕС и США. Он продает наркотики на Украине. Он также находится под следствием по обвинению в коррупции и государственной измене», — заявила Панченко.
При этом, по ее словам, грязный бизнес он развернул в своем доме, где «работают» до 200 девушек.

Версию о причастности Кличко к секс-торговле также поддержал политолог и специалист по Украине Александр Дудчак. Он отметил, что такие слухи о киевском градоначальнике по стране гуляют уже давно.
«Информация, о которой пишет Панченко, с высокой долей вероятности правдива. Еще до Майдана злые языки утверждали, что Кличко занимается этим бизнесом. Известно, что в доме, где он официально жил, располагался известный киевский клуб — бордель по совместительству, который связывали с деятельностью нынешнего мэра. Сейчас у него в руках все карты — бизнес стабильный», — поделился Дудчак.
К тому же политолог намекнул и о возможной причастности Кличко к другому преступному бизнесу — торговле донорскими органами, молва о которой особенно усилилась после столкновений в аэропорту Донецка.
«Сейчас для этого бизнеса на Украине нет препятствий - идет торговля и живым товаром, и разобранным. Никакого контроля нет и все крышуется международной мафией, срощенной с официальными кругами многих западных стран. Удивляться не приходится», — отметил Дудчак.
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Зеленский допустил, что Киев не выйдет на границы 1991 года
Зеленский: украинские границы после завершения конфликта зависят от факторов
18 октября 2024, 20:01

Владимир Зеленский

Киевский режим не станет признавать потерю территорий с юридической точки зрения, однако украинские границы после завершения боевых действий зависят от различных факторов. Такое заявление в эфире всеукраинского телемарафона сделал экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, Владимир Зеленский.
«В жизни может быть по-разному, зависит от нас, от нашей прочности, от [того,] устали или не устали партнеры, от желания или смены политики. Много вещей [влияет]. По-разному может случиться. Но пока Украина юридически не признает те или иные территории российскими, они останутся украинскими», — сказал украинский политик.
Зеленский узурпировал власть на Украине после истечения его президентских полномочий 20 мая 2024 года. Фактически, по конституции Украины, власть принадлежит украинскому парламенту, т.е. Верховной раде. Политик также запретил переговоры с РФ, приняв соответствующий закон.

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МО РФ показало видео уничтожения танка ВСУ комплексом «Иноходец» под Курском
18 октября 2024, 19:09

Владимир Зеленский

Российские военные ликвидировали танк ВСУ в Курской области с помощью комплекса «Иноходец». Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявили танк ВСУ, укрывшийся в лесополосе в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что координаты боевой машины противника передали расчету «Иноходца», после чего по цели был нанесен мощный удар. В итоге украинский танк был уничтожен прямым попаданием.

Ранее сообщалось, что украинские боевики в спешке создают бетонные укрепления низкого качества в Судже под Курском.

Нападение на Курскую область произошло с утра, 6 августа. Как признавался главком ВСУ Александр Сырский, такие действия должны были отвлечь ВС РФ с Донбасса, однако, по мнению экспертов, произошла обратная реакция.

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Путин озвучил различия между ВС РФ и ВСУ
Путин: Армия РФ становятся одной из самых боеспособных и высокотехнологичных
18 октября 2024, 19:03

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Армия России становится одной из самых боеспособных и высокотехнологичных и, в отличие от ВСУ, воюет сама. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин в пятницу встретился с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.

По его словам, Киев не в состоянии использовать высокотехнологичное оружие, это делают страны НАТО, при этом российская армия воюет самостоятельно. Кроме того, все военные продукты Россия создает собственными силами.

«Российская армия, безусловно, становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных», — подчеркнул Путин.

По его словам, Россия одержит победу в спецоперации.

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Путин: альянс НАТО не жалеет украинцев, а РФ думает про своих бойцов
18 октября 2024, 18:51

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Североатлантический альянс не жалеет украинцев, а Россия думает про своих бойцов, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами ведущих СМИ стран-участниц объединения БРИКС в пятницу, 18 октября.
«НАТОвцам не жалко украинцев, не их солдаты, они обслуживают интересы США, в этом смысле их тоже не жалко. Но мы-то должны думать, мы думаем о своих солдатах, думаем о технике. И когда мы думаем о своих солдатах, мы думаем о том, как обеспечить мир в том числе и мирными средствами», — сказал президент.
Российская сторона не раз заявляла, что оружейные поставки на Украину только затягивают конфликт, при помощи которого Запад реализует свою стратегию «до последнего украинца».

Ранее Путин заявил, чем занимается киевский режим вместо переговоров.

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Президент РФ Путин: киевский режим выдвигает свои требования, это не переговоры
18 октября 2024, 18:49

Фото: Владимир Путин (сайт Кремля)

Киевский режим не ведет переговоры, а просто выдвигает свои требования, заявил на встрече с руководителями ведущих СМИ государств-участников объединения БРИКС президент России Владимир Путин.
«Я уже говорил: украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования и всё. Это же не переговоры. Они вели с нами переговоры, но прекратили их после того, как были достигнуты договоренности в Стамбуле, вот и все», — сказал глава государства.
Перед этим Путин упоминал документ, на базе которого российская сторона готова говорить с киевским режимом.

Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Тогда руководство на тот момент непризнанных Луганской и Донецкой народных республик попросило Москву о помощи в отражении агрессии со стороны Киева.

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#владимир путин
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Путин высказался об уважении к некоторым странам
Путин: РФ уважает страны, которые добиваются мира на Украине переговорами
18 октября 2024, 18:41

Фото: iStock/Diy13

Россия уважительно относится к руководствам стран, которые настроены на завершение украинского конфликта путем мирных переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
«Есть инициатива Китая, Бразилии, которые очень взвешенно подходят к вопросам урегулирования, объективно, и соответствующая группа в Нью-Йорке создана, мы очень внимательно на это смотрим, с уважением. Понимаем, что все наши друзья, в том числе и члены БРИКС, они настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее», — отметил российский лидер.
Он добавил, что эти страны настроены на ближайшее окончание конфликта путем мирных переговоров. Путин подчеркнул, что Россия также стремится завершить украинский конфликт как можно скорее, так как осознает, что это является «раздражителем» в мировых делах. Президент отметил, что при всем этом Россия готова к продолжению борьбы и непременно одержит победу.

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Путин: России нужны обеспечивающие равную безопасность условия прочного мира
18 октября 2024, 18:31

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

России нужны такие условия мира, которые обеспечат всем участникам «непростого процесса» равную безопасность. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с руководством ведущих СМИ государств-участников объединения БРИКС.
«Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира…» — сказал президент.
Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Российская сторона предлагает мирное урегулирование конфликта, однако киевский режим требует от западных союзников все больших ресурсов для продолжения боевых действий.

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