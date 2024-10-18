Россиянка покинула Суджу в Курской области с ребенком на руках

На Украине разразился очередной грязный скандал в органах государственной власти. В этот раз, при этом далеко не впервые, в его центре оказался мэр Киева Виталий Кличко. Украинская журналистка Диана Панченко обвинили его в торговле девушками для Евросоюза и США.