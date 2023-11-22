Командир корабля Никитин погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ

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Старший мичман Военно-морского флота (ВМФ) России Денис Никитин погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ, об этом сообщили на официальном сайте Черноморского окружного казачьего общества.
Трагедия произошла 10 ноября.
Четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины совершили атаку базы российского Черноморского флота. Их целью было уничтожить катеры проекта 11770 «Серна». Одним из командовал Никитин, который попытался предотвратить атаку ценой своей жизни.
Героически погибшего мичмана посмертно наградили орденом Мужества. Церемония прощания с Никитиным состоялась 20 ноября в Новороссийске.
Отмечается, что у погибшего остались жена и две дочери-подростки.
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Четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины совершили атаку базы российского Черноморского флота. Их целью было уничтожить катеры проекта 11770 «Серна». Одним из командовал Никитин, который попытался предотвратить атаку ценой своей жизни.
Отмечается, что у погибшего остались жена и две дочери-подростки.
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Евгения Парфентьева