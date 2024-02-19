Командующий «Таврии» Тарнавский: После Авдеевки ВСУ отошли на новые рубежи

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После отступления из Авдеевки части ВСУ закрепились на новых рубежах. Об этом сообщил украинский бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.
Ранее украинский военачальник признал, что часть солдат ВСУ сдалась в плен при отступлении из Авдеевки. Российские войска взяли город под свой полный контроль 17 февраля. Украинский президент Зеленский одобрил отход частей ВСУ из Авдеевки. По его словам, россияне теряли много бойцов при штурме, но у них было численное превосходство, поэтому украинцы не выстояли.
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Александр Бойцов