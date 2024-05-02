Конфискованные у пьяных бурятов авто передадут в зону спецоперации

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Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил передать военным конфискованные у пьяных людей автомобили.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, будет лучше, если машины пойдут в дело, а бойцы будут снабжены хорошими транспортными средствами.
Соответствующий вопрос поручено проработать минтрансу и ГИБДД.
Глава привёл статистику. В 2023 году в Бурятии были задержаны 7,8 тысячи автомобилистов с признаками опьянения, 1,2 тысячи из которых нарушили закон повторно. Таким образом арестовано 374 машины, а конфисковано — 266.
Поправки в КоАП, предусматривающие конфискацию автомобиля за езду в нетрезвом виде и без прав, были введены в 2022 году. Первый случай конфискации произошёл в октябре того же года.
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Соответствующий вопрос поручено проработать минтрансу и ГИБДД.
Глава привёл статистику. В 2023 году в Бурятии были задержаны 7,8 тысячи автомобилистов с признаками опьянения, 1,2 тысячи из которых нарушили закон повторно. Таким образом арестовано 374 машины, а конфисковано — 266.
Поправки в КоАП, предусматривающие конфискацию автомобиля за езду в нетрезвом виде и без прав, были введены в 2022 году. Первый случай конфискации произошёл в октябре того же года.
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Алёна Самарева