Эксперт оценил вероятность переговоров с Украиной после слов Кулебы о коммуникации с РФ

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал целью июньской конференции в Швейцарии создание коалиции стран с общими принципами и подходами. После конференции, по его словам, возможны «коммуникации с Россией».
Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что все условия, выдвигаемые на летней конференции, заведомо не устроят Москву.
Было известно, что Владимир Зеленский говорил, что по итогу конференции в Швейцарии будет подготовлен документ с планом по мирному урегулированию конфликта — его передадут России «в правильное время». По словам президента Украины, сильные страны должны «додавить политически» Россию, чтобы она согласилась на прописанные условия.
По словам военного эксперта, Россия успешно выполняет задачи СВО и дальше будет заниматься собой, ни на кого не надеясь. Но быть открытыми ко всем и брать самое лучшее, что есть в мире, — это направление обеспечит нам успех, заключил Кошкин.
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«Никто в мире не собирается с нами идти по такому же пути, подстраиваться под нас, потому что Вашингтон требует от всех, кто зависит от него (союзников, стран, на который он влияет), жесткого отношения к России. Мы в сложившейся ситуации не только смогли сохранить свои силы, но и преумножили свое мастерство и в экономике, и в военном деле, и в политическом. Все условия, которые будут выдвигаться на этой летней конференции заведомо не устраивают Москву, потому что, как сказал наш президент, нас даже туда не пригласили. И как говорит Китай: «Извините, чтобы договариваться о каких – то соглашениях, обязательно участие двух сторон». Так вот пока не будет равноправного участия нашей стороны, ни о каких «как бы там» не может быть речи», — сказал эксперт.
Было известно, что Владимир Зеленский говорил, что по итогу конференции в Швейцарии будет подготовлен документ с планом по мирному урегулированию конфликта — его передадут России «в правильное время». По словам президента Украины, сильные страны должны «додавить политически» Россию, чтобы она согласилась на прописанные условия.
«Я Зеленскому не доверяю. Он вызывает улыбку. Он сам себе запретил переговоры с Россией, а теперь приходится расшифровывать. Это «правильное время» пусть он возьмет себе и отвезет в Киев», — прокомментировал собеседник.
По словам военного эксперта, Россия успешно выполняет задачи СВО и дальше будет заниматься собой, ни на кого не надеясь. Но быть открытыми ко всем и брать самое лучшее, что есть в мире, — это направление обеспечит нам успех, заключил Кошкин.
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Анастасия Бондарева