На Украине обеспокоены возможным выходом ВС РФ на границы ДНР и ЛНР этой осенью

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Армия России может выйти на административные границы ДНР и ЛНР уже осенью текущего года. Такое предположение высказал украинский политолог Андрей Золотарев в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«Если тактический прорыв в Очеретино перейдет на оперативный уровень, это для нас очень тревожно. Это как раз иллюстрация того, что фронт трещит. А если оно дальше будет набирать эффект снежного кома, начнется сворачивание фронта», — заявил Золотарёв.Он предположил, что в этом случае армия России сможет уже к осени выйти на границы ДНР и ЛНР.
По его словам, Украина может лишиться не только территорий Донбасса, но и потерять Днепропетровскую область. Таким образом, Золотарёв считает, что ситуация на поле боя выглядит для Украины грустно.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Элина Позднякова