Контрактная служба в Подмосковье: выплаты, льготы и набор в ЦСП «Витязь»
В Московской области действует комплекс программ поддержки контрактников Вооружённых сил РФ и их семей: в регионе предусмотрено 75 видов помощи, из них 32 — на областном уровне.
Подмосковные военнослужащие получают федеральные выплаты, разовую материальную поддержку и социальные гарантии. Иностранные граждане, вступившие в ряды российской армии, могут оформить гражданство России в упрощённом порядке. Для семей предусмотрены льготы, включая приоритетное зачисление детей в детские сады и бесплатное школьное питание.
Денежное довольствие зависит от звания и должности: рядовые получают от 204 тысяч рублей, сержанты — от 232 тысяч, заместители командиров взводов — от 242 тысяч рублей.
Ознакомиться с полным перечнем льгот можно на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Московской области. Для удобства пользователей на региональном портале госуслуг работает специальный навигационный сервис, позволяющий быстро найти необходимую информацию.
Подробнее о льготах для военнослужащих можно узнать на сайте контрактмо.рф или по телефону +7 495 990-77-77.
Также подмосковный Центр специальной подготовки «Витязь» продолжает осуществлять набор в штурмовое подразделение и на профильные специальности. Контрактникам гарантируют 3 000 000 рублей при подписании, статус военнослужащего с первого дня и государственное обеспечение. Для участников СВО предусмотрены федеральная выплата 400 000 рублей и 2 600 000 рублей от Московской области, а также дополнительные выплаты за выполнение задач.
