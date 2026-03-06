06 марта 2026, 09:03

Фото: iStock/BONDART

Российские войска продвигаются на севере ДНР, а Украина сталкивается сразу с несколькими проблемами — от напряжения с Венгрией до дефицита средств ПВО. На фоне боевых действий фиксируются атаки беспилотников, обмен пленными и неожиданные находки на поле боя. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Прорыв к Славянску и бои на северном участке фронта Бои у границы и потери техники «Подземный город»: тоннели ВСУ под Харьковом «Продолжительность жизни не превышает нескольких суток» Ночной налёт дронов на Россию Удар по Севастополю: пострадали дети и повреждена инфраструктура Обмен пленными: 200 российских военнослужащих вернулись домой «Мы прорвём нефтяную блокаду»: скандал между Киевом и Будапештом Дефицит ПВО и «британский след»

Прорыв к Славянску и бои на северном участке фронта

«Контроль над Яровой может послужить двум целям. Во-первых, при дальнейшем движении на запад российские подразделения могут оседлать трассу М03, связывающую Славянск с Изюмом, Чугуевым и Харьковом. Это серьёзно осложнит положение славянско-краматорской группировки ВСУ. Во-вторых, от Яровой можно наступать на юг, на Красный Лиман. Из него открывается путь на Славянск с севера», — объяснил военкор Александр Коц значимость продвижения на этом участке фронта.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бои у границы и потери техники

«Подземный город»: тоннели ВСУ под Харьковом

«Наш пулеметчик среагировал на попытку врага обойти нас с тыла и успешно отработал», — отметил «Спартак», слова которого приводит РИА Новости.

Фото: iStock/Iryna Imago

«Продолжительность жизни не превышает нескольких суток»

Ночной налёт дронов на Россию

Фото: iStock/Terry Papoulias

Удар по Севастополю: пострадали дети и повреждена инфраструктура

«Сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова. Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

Обмен пленными: 200 российских военнослужащих вернулись домой

Фото: iStock/kodda

«Мы прорвём нефтяную блокаду»: скандал между Киевом и Будапештом

«Надеемся, что одно лицо в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого лица нашим Вооружённым силам, ребятам нашим, пусть они ему звонят и с ним общаются на своём языке», — сказал Владимир Зеленский в ходе заседания украинского правительства.

«Я не буду заключать никаких соглашений, никаких компромиссов не будет, мы их победим, мы прорвём нефтяную блокаду. <…> Мы победим, и мы победим силой», — цитирует Népszava слова венгерского политика.

Дефицит ПВО и «британский след»

«Есть явное влияние на Украину, какие-то оборонные мощности, которые нужны Украине, сейчас также идут на Ближний Восток», — заявила она перед онлайн-совещанием глав МИД стран ЕС и государств Персидского залива.

Фото: iStock/SergeyKlopotov

«Это британцы с опытом работы в Украине совместно с украинскими коллегами, которые смогут предоставить специализированные рекомендации, включая улучшение обнаружения, предупреждения и нацеливания на дроны», — рассказал собеседник издания.