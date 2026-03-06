Тоннель ВСУ под Харьковом, обмен пленными и скандал между Украиной и Венгрией: последние новости СВО на 6 марта
Российские войска продвигаются на севере ДНР, а Украина сталкивается сразу с несколькими проблемами — от напряжения с Венгрией до дефицита средств ПВО. На фоне боевых действий фиксируются атаки беспилотников, обмен пленными и неожиданные находки на поле боя. Подробности — в материале «Радио 1».
Прорыв к Славянску и бои на северном участке фронта
Российские войска продолжают продвижение на северном направлении Донецкой Народной Республики. Сообщается, что армия России освободила село Яровая, расположенное неподалёку от линии фронта.
Населённый пункт взяли под контроль подразделения группировки «Запад». Эксперты отмечают, что продвижение в этом районе может иметь стратегическое значение для дальнейшего развития наступления.
«Контроль над Яровой может послужить двум целям. Во-первых, при дальнейшем движении на запад российские подразделения могут оседлать трассу М03, связывающую Славянск с Изюмом, Чугуевым и Харьковом. Это серьёзно осложнит положение славянско-краматорской группировки ВСУ. Во-вторых, от Яровой можно наступать на юг, на Красный Лиман. Из него открывается путь на Славянск с севера», — объяснил военкор Александр Коц значимость продвижения на этом участке фронта.
Также сообщается о боях за населённые пункты Липовка и Фёдоровка Вторая. Если российские подразделения закрепятся в этом районе, они смогут выйти к той же трассе М03 на участке между Славянском и Артёмовском (Бахмутом).
Бои у границы и потери техники
Столкновения продолжаются и на границе с Курской областью. По данным источников, украинские подразделения не заходят на российскую территорию, но выявленные силы противника успешно уничтожаются ударами артиллерии и беспилотников.
Одновременно российские войска продолжают наступление в Сумской области. Сообщается о потерях украинских формирований в районах Катериновки, Хотени, Мирополья, Никольского и села Новая Сечь.
За сутки, как утверждается, украинские вооружённые формирования потеряли почти 150 человек, американскую бронемашину HMMWV, украинскую UAT-Tisa, миномёты, станцию радиоэлектронной борьбы, пикапы, грузовик, квадроцикл, багги, а также боевую машину пехоты и танк Т-64.
Отмечается, что Т-64 был принят на вооружение в СССР в 1966 году, а серийное производство завершилось в 1969-м. Машину с экипажем из трёх человек снова начали выпускать в Харькове в 2022 году под названием «Булат».
«Подземный город»: тоннели ВСУ под Харьковом
Необычную находку сделали российские военные во время операции по зачистке населённого пункта Графское в Харьковской области. По словам командира штурмового взвода 82-го мотострелкового полка с позывным «Спартак», бойцы обнаружили разветвлённую сеть подземных тоннелей.
Во время зачистки местности штурмовая группа столкнулась с неожиданным сопротивлением. Противник, по словам военнослужащего, действовал так, будто заранее подготовился к столкновению.
«Наш пулеметчик среагировал на попытку врага обойти нас с тыла и успешно отработал», — отметил «Спартак», слова которого приводит РИА Новости.
В лесу рядом с населённым пунктом российские военные обнаружили множество скрытых пулемётных точек. Система укреплений производила впечатление целого подземного города. При этом тоннелями были соединены не только позиции в лесу, но и дома, где размещались украинские силы.
«Продолжительность жизни не превышает нескольких суток»
На фоне боёв источники сообщают о серьёзной нехватке личного состава в украинской армии. По данным РИА Новости, командование 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ начало массово переводить опытных связистов в штурмовые подразделения.
По информации источников агентства, такая практика касается даже военнослужащих преклонного возраста. Причиной называют острую потребность в бойцах на передовой.
Сообщается, что на линию боевого соприкосновения отправляют не только связистов, но и пограничников, дезертиров и принудительно мобилизованных граждан.
По словам информатора, продолжительность жизни таких военнослужащих на передовой не превышает нескольких суток.
Ночной налёт дронов на Россию
Тем временем продолжаются попытки атак беспилотниками российских регионов. По данным Министерства обороны РФ, за минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 83 беспилотника.
Большая часть дронов была сбита над Крымом — 56 аппаратов. Ещё семь уничтожили над Воронежской областью, семь — над акваторией Азовского моря, пять — над Чёрным морем.
Кроме того, четыре беспилотника перехватили в Курской области, два — в Краснодарском крае, по одному — в Астраханской и Белгородской областях.
Отмечается, что украинские силы практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России, но системы ПВО уничтожают большую часть таких целей.
Удар по Севастополю: пострадали дети и повреждена инфраструктура
Один из инцидентов произошёл в Севастополе. Беспилотник упал рядом с жилым домом на улице Ефремова.
По данным городских властей, за медицинской помощью обратились девять человек, среди них трое детей. Некоторых пострадавших госпитализировали, часть отделалась лёгкими травмами.
«Сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова. Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой», — заявил губернатор Михаил Развожаев.
Позднее стало известно, что 12-летнего мальчика госпитализировали с осколочным ранением головы. Ранения также получил взрослый мужчина.
Фрагменты сбитого беспилотника повредили газовую трубу и электрическую подстанцию. В результате часть города осталась без электричества — перебои зафиксировали в Ленинском и Нахимовском районах, а также на улицах Жидилова и генерала Мельника.
Обмен пленными: 200 российских военнослужащих вернулись домой
Тем временем состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Он прошёл в формате 200 на 200.
Освобождённые российские военнослужащие были доставлены самолётами в Подмосковье. До этого они находились на территории Белоруссии, где получили медицинскую и психологическую помощь.
После возвращения на родину им предстоит пройти лечение и реабилитацию в учреждениях Министерства обороны России.
При организации обмена посреднические гуманитарные усилия оказали Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и США.
«Мы прорвём нефтяную блокаду»: скандал между Киевом и Будапештом
На дипломатическом уровне ситуация вокруг Украины также обостряется. Отношения между Киевом и Будапештом резко ухудшились из-за поставок нефти по трубопроводу «Дружба».
Через него Венгрия и Словакия должны получать сырьё, однако украинские власти не позволяют осуществлять транзит. В ответ венгерские чиновники начали блокировать выделение кредитной помощи Украине.
«Надеемся, что одно лицо в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого лица нашим Вооружённым силам, ребятам нашим, пусть они ему звонят и с ним общаются на своём языке», — сказал Владимир Зеленский в ходе заседания украинского правительства.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Будапешт готов действовать жёстко.
«Я не буду заключать никаких соглашений, никаких компромиссов не будет, мы их победим, мы прорвём нефтяную блокаду. <…> Мы победим, и мы победим силой», — цитирует Népszava слова венгерского политика.
Дефицит ПВО и «британский след»
Проблемы Украины затрагивают и систему противовоздушной обороны. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала, что конфликт на Ближнем Востоке влияет на поставки вооружений Киеву.
«Есть явное влияние на Украину, какие-то оборонные мощности, которые нужны Украине, сейчас также идут на Ближний Восток», — заявила она перед онлайн-совещанием глав МИД стран ЕС и государств Персидского залива.
Одновременно британская пресса сообщает о присутствии специалистов из Великобритании, имеющих опыт работы на Украине. По данным The Telegraph, их направили на Ближний Восток для борьбы с беспилотниками.
«Это британцы с опытом работы в Украине совместно с украинскими коллегами, которые смогут предоставить специализированные рекомендации, включая улучшение обнаружения, предупреждения и нацеливания на дроны», — рассказал собеседник издания.
Журналисты также выяснили, что речь может идти о военнослужащих 12-го артиллерийского полка, вооружённых переносными зенитно-ракетными комплексами Starstreak — такими же системами, которые ранее поставлялись Украине.