Контрактникам Подмосковья доступны 75 мер поддержки и выплаты от 204 000 рублей
Военнослужащие по контракту и их семьи в Московской области могут воспользоваться 75 мерами социальной поддержки. Из них 32 действуют на региональном уровне. Об этом сообщает сайт уполномоченного по правам человека в Московской области.
Ежемесячное денежное довольствие зависит от должности. Рядовые получают от 204 тысяч рублей, сержанты — от 232 тысяч, заместители командиров взводов — от 242 тысяч. За выполнение боевых задач предусмотрены премии и другие поощрения.
Родственникам военнослужащих помогают найти работу. Дети получают бесплатное питание в образовательных организациях и право на первоочередное зачисление в детский сад. При поступлении в вузы члены семей могут воспользоваться льготами.
Ветераны боевых действий имеют право на бесплатные социальные услуги, лечение и восстановление в трёх специализированных центрах Подмосковья. Иностранные граждане после заключения контракта могут оформить российское гражданство в упрощённом порядке.
Информация обо всех доступных мерах поддержки опубликована на сайте уполномоченного по правам человека в Подмосковье. Ознакомиться с действующими льготами также можно с помощью специального навигатора на региональном портале государственных услуг. Узнать подробнее об условиях заключения контракта и действующих мерах социальной поддержки можно на специализированном портале контракт.мо, а получить дополнительную консультацию — по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.
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