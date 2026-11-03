Контрактникам Подмосковья доступны 75 мер поддержки и выплаты от 204 000 рублей

03 ноября 2026, 15:55

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Военнослужащие по контракту и их семьи в Московской области могут воспользоваться 75 мерами социальной поддержки. Из них 32 действуют на региональном уровне. Об этом сообщает сайт уполномоченного по правам человека в Московской области.