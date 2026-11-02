Лантратова заявила о свободном доступе журналистов к автобусам в Алёшках
Журналисты могли беспрепятственно заходить в автобусы во время гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области, заявила российский омбудсмен Яна Лантратова, пишет ТАСС.
По её словам, представители СМИ могли наблюдать за происходящим без ограничений. Омбудсмен подчеркнула, что миссия проходила прозрачно. Операция завершилась минувшей ночью. Организаторы подготовили места для вывоза 750 человек, однако ими воспользовались значительно меньше жителей. Лантратова поблагодарила стороны за конструктивное взаимодействие, благодаря которому удалось достичь договорённости.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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