Лантратова заявила о свободном доступе журналистов к автобусам в Алёшках

02 ноября 2026, 13:49

Гуманитарная миссия (Фото: РИА Новости/Андрей Казаков)

Журналисты могли беспрепятственно заходить в автобусы во время гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области, заявила российский омбудсмен Яна Лантратова, пишет ТАСС.