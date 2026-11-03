SHOT: ВС РФ нанесли по Украине массированные ракетные удары
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированные удары по Украине в ночь со 2 на 3 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя видео, на котором слышны звуки мощных взрывов
По предварительной информации, около 30 ракет «Искандер-М», «Циркон» и «Оникс» поразили цели на Украине. Атаке подверглись военные и энергетические объекты в ряде регионов.
В частности, взрывы и пожары зафиксировали на ТЭС «Ладыжин» в Винницкой области, ТЭЦ-5 и «Змиевской» в Харьковской области, ГЭС в Черкасской области, а также на ТЭС «Приднепровской» и «Криворожской» в Днепропетровской области. Также местные жители слышали громкие хлопки в Киевской и Запорожской областях.
Ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что переговоры на рабочем уровне между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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