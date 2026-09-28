Контрактникам в Подмосковье доступны льготы, выплаты и социальные гарантии
Военнослужащие, заключившие контракт с Вооруженными силами РФ и проходящие службу в Московской области, а также члены их семей могут воспользоваться 75 мерами социальной поддержки. Из них 32 предоставляются исключительно на региональном уровне.
Помимо федеральных выплат и единовременных пособий, контрактникам доступны дополнительные меры поддержки, действующие в Подмосковье. Иностранные граждане, заключившие контракт, могут оформить гражданство России в упрощенном порядке.
Отдельные льготы предусмотрены для ветеранов боевых действий. Они могут бесплатно получать социальные услуги, а также проходить лечение и реабилитацию в трех специализированных центрах Московской области.
Поддержка распространяется и на семьи военнослужащих. Родственникам помогают с трудоустройством, дети контрактников получают бесплатное питание в образовательных организациях и имеют право на первоочередное зачисление в детские сады. Для членов семей также предусмотрены льготы при поступлении в вузы.
Размер ежемесячного денежного довольствия военнослужащих зависит от занимаемой должности. Для рядового состава выплаты начинаются от 204 тыс. рублей, для сержантов — от 232 тыс. рублей, для заместителей командиров взводов — от 242 тыс. рублей в месяц. Кроме того, предусмотрены премии и другие выплаты за выполнение боевых задач.
Полный перечень мер поддержки опубликован на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области. Информацию о доступных льготах также можно получить через специальный навигатор на региональном портале госуслуг.
Подробнее об условиях заключения контракта и мерах социальной поддержки можно узнать на портале контракт.мо. Дополнительные консультации предоставляются по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.
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