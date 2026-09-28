Контрактникам в Подмосковье доступны льготы, выплаты и социальные гарантии

28 сентября 2026, 13:10

оригинал Фото: медиасток.рф

Военнослужащие, заключившие контракт с Вооруженными силами РФ и проходящие службу в Московской области, а также члены их семей могут воспользоваться 75 мерами социальной поддержки. Из них 32 предоставляются исключительно на региональном уровне.