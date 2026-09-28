28 сентября 2026, 08:59

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ продолжают системное огневое воздействие на объекты, обеспечивающие боеспособность украинских формирований. Одновременно на Запорожском и Харьковском направлениях расчёты беспилотников и артиллерии ликвидируют полевые склады, пункты управления дронами и колонны с боеприпасами. Группировка «Север» расширяет зону контроля на северо-востоке Харьковской области, устанавливает контроль над населёнными пунктами и пресекает попытки противника выйти из окружения. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Огневое поражение полевых складов ВСУ Удар по складам ВСУ в Харьковской области Ликвидация пункта управления БПЛА ВСУ Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Огневое поражение полевых складов ВСУ

Удар по складам ВСУ в Харьковской области

Фото: Минобороны РФ

Ликвидация пункта управления БПЛА ВСУ

Успехи группировки войск «Север»