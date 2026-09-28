Освобождение Хрипунов, удары по дата-центрам Киева и портовой инфраструктуре Украины: последние новости СВО на 28 сентября
ВС РФ продолжают системное огневое воздействие на объекты, обеспечивающие боеспособность украинских формирований. Одновременно на Запорожском и Харьковском направлениях расчёты беспилотников и артиллерии ликвидируют полевые склады, пункты управления дронами и колонны с боеприпасами. Группировка «Север» расширяет зону контроля на северо-востоке Харьковской области, устанавливает контроль над населёнными пунктами и пресекает попытки противника выйти из окружения. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 254 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Орловской, Саратовской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныСегодня ночью ВС РФ продолжили наносить удары беспилотниками по объектам снабжения, транспортной и портовой инфраструктуры, а также судам, связанным с обеспечением ВСУ. В Киеве были атакованы вычислительные мощности «Укртелекома» — одного из крупнейших операторов фиксированной и мобильной связи, широкополосного интернета, услугами которого пользуются украинские военные. Повреждения также получил дата-центр «ДримЛайн», обеспечивающий высокоскоростное подключение и хранение разведывательной информации. Кроме того, пострадали объекты топливно-энергетического комплекса, задействованные в интересах армии.
На аэродроме в Василькове Киевской области выведены из строя отдельные элементы инфраструктуры. В Одессе разрушен распределительный терминал «Новой почты», где, как утверждается, размещались военные поставки. В порту Черноморска повреждён сухогруз с военным имуществом и продукцией двойного назначения. В Измаиле нанесён удар по объектам предприятия «Дунайсудосервис», специализирующегося на ремонте, модернизации и переоборудовании судов, включая патрульные катера. Там же уничтожен пункт постоянной дислокации подразделения украинской пограничной службы. Помимо этого, в море поражено грузовое судно, направлявшееся в Одессу с военными грузами.
Огневое поражение полевых складов ВСУРасчёты беспилотников группировки «Восток» вскрыли пути доставки боеприпасов и дронов на позиции украинских войск в Запорожской области. Перевозки выполнялись наземными роботизированными платформами и тяжёлыми гексакоптерами. Отследив движение техники, разведчики определили места складирования боеприпасов и иных материальных средств в лесополосах.
Координаты целей передали расчётам «Гиацинт-Б». Огонь нанесли по районам расположения полевых складов. Уничтожены запасы боеприпасов, дронов и других средств. Возникли пожары с последующей детонацией боекомплектов. Потеря этих объектов ограничила снабжение передовых позиций и снизила интенсивность огневой поддержки ВСУ на Запорожском направлении.
Удар по складам ВСУ в Харьковской областиПодразделения группировки «Север» в ходе специальной военной операции продолжают сужать зону окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области и наращивать внешний периметр контроля. Операторы беспилотников засекли машину противника, перевозившую боеприпасы и личный состав для ротации.
Данные о координатах поступили командованию, которое приняло решение о нанесении огневого удара силами танкового подразделения. Для скрытности и введения врага в заблуждение стрельбу вёл экипаж «кочующего» танка. В результате поражения все обнаруженные цели ликвидированы.
Ликвидация пункта управления БПЛА ВСУВ Дружковке операторы разведывательных дронов группировки «Южная» обнаружили пункт управления украинскими беспилотниками. Местонахождение расчёта установили по площадке для запуска и приземления аппаратов. Украинские операторы действовали из укрытия, скрытого в лесополосе. Огневое воздействие по объекту беспилотной инфраструктуры выполнили 152-миллиметровыми боеприпасами, выпущенными из гаубицы «Гиацинт-Б» 54-го мотострелкового полка. В результате стрельбы пункт управления дронами ликвидировали вместе с аппаратурой связи и находившимися на позиции украинскими операторами.
Успехи группировки войск «Север»Согласно данным Минобороны РФ за минувшие сутки, российские вооружённые силы успешно продвинулись и установили контроль над населённым пунктом Хрипуны в Харьковской области. Идут бои за Нестерное, Лукашово и Грачовку. Идут бои также в районах Варваровки и Рубленого. Пресечены две попытки украинских формирований прорваться из окружения у Нефёдовки. За сутки потери ВСУ в кольце составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, квадроцикл и два наземных робототехнических комплекса.
При расширении внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное. В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных бригад, бригады беспилотных систем и бригады теробороны в районах Купино, Фёдоровки, Жовтневого и Малого Бурлука. В Сумской области удар нанесён по формированиям четырёх механизированных бригад, двух бригад теробороны и погранотряда погранслужбы Украины в районах Суходола, Сум, Хотени, Кияницы и Великой Рыбицы.