Сына Кристины Орбакайте «нашли» на СВО
Сын певицы Кристины Орбакайте находится в зоне СВО. Об этом заявил руководитель «Русской медиагруппы» Владимир Киселев в разговоре с главой ФПБК Виталием Бородиным.
Общественник подтвердил его слова, однако собеседники не раскрыли, о ком именно идет речь. У артистки есть двое взрослых сыновей. Старший, 35-летний Никита Пресняков, после начала спецоперации перебрался в США. Младший — 28-летний Дени Байсаров, родившийся в отношениях с бизнесменом Русланом Байсаровым. Пользователи Сети предполагают, что речь шла о последнем наследнике.
Интервью записали еще весной, но фрагмент беседы вновь начал распространяться. Разговор об Орбакайте зашел после того, как Бородин резко высказался о появлении ее песен в эфире радиостанций холдинга Киселева. Продюсер встал на защиту артистки, отметив, что лично она никогда не выступала против своего государства.
При этом после начала СВО в России отменили ряд концертов певицы — это связывали в том числе с резкими заявлениями ее знаменитой матери, Аллы Пугачевой. Сама артистка описывала происходящее как события, принесшие неприятности всей планете, стране и их семье.
Детство Дени прошло на фоне громкого противостояния родителей: Кристина Орбакайте намеревалась отправить сына на учебу в Америку, а Руслан Байсаров добивался, чтобы мальчик остался с ним. Дело дошло до суда, однако стороны в итоге подписали мировое соглашение — подросток сам решал, с кем из родителей жить. В 16 лет Байсаров добровольно окончил кадетские курсы в Чечне. Сегодня он практически не мелькает на публике.
В августе этого года артистка выкладывала кадры с отдыха в Монако, где рядом с ней были Дени, муж Михаил Земцов и 14-летняя дочь Клавдия.
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