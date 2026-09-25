Сына Кристины Орбакайте «нашли» на СВО

25 сентября 2026, 14:30

Владимир Киселев заявил, что сын Кристины Орбакайте участвует в СВО

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сын певицы Кристины Орбакайте находится в зоне СВО. Об этом заявил руководитель «Русской медиагруппы» Владимир Киселев в разговоре с главой ФПБК Виталием Бородиным.