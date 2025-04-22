Контратаки в Торецке, штурмы под Часов Яром, бои в Угледаре: последние новости СВО

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Боевые действия возобновились после кратковременного перемирия, с активными столкновениями на Запорожском, Угледарском, Торецком и других направлениях. Российские войска продолжают наступление, в то время как ВСУ укрепляют свои позиции с помощью беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Российские ВКС наносят точечные удары по военной инфраструктуре Украины. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направлениеНа Запорожском участке фронта перемирие дало возможность обеим сторонам провести эвакуацию погибших, отправить раненых в тыл и осуществить ротацию личного состава. Однако с наступлением ночи боевые действия вновь активизировались. Артиллерийские перестрелки и активность дронов снова стали преобладать в районе между Каменским и Ореховым.
Согласно местным данным, ВСУ перебросили в этот сектор специальные подразделения, которые занимаются контролем воздушного пространства и «охотой» на российских операторов БПЛА. Эти группы оснащены современными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и представляют серьезную угрозу для российских дроноводов.
Угледарское направлениеНа Угледарском направлении боевые действия активизировались. Основные столкновения происходят в районе населённого пункта Богатырь и на подступах к Отрадному. Ожидается, что результаты этих боёв станут известны в ближайшие сутки. В районе Фёдоровки продолжаются позиционные бои, однако значительных изменений на фронте пока не наблюдается.
Торецкое направлениеНа восточном фланге Торецкого направления российские войска добиваются заметных успехов. Во время перемирия ВСУ предприняли попытку контратаки в районе Сухой Балки, но она была быстро отбита. Российские подразделения усилили давление на этом участке, выбив противника из нескольких опорных пунктов к западу от Нелеповки и Леонидовки. Эти успехи позволили российским войскам укрепить свои тыловые позиции и создать условия для подготовки наступления на Щербиновку.
На севере от Торецка российские войска продолжают оказывать давление на противника в направлении посёлка Дылеевка. Успехи на этом участке подтверждают систематическую работу российских сил по вытеснению ВСУ из их укреплённых позиций.
Часовоярское направлениеНа Часовярском направлении бои возобновились, однако линия фронта остаётся практически неизменной. По имеющимся данным, ВСУ сохраняют значительные силы в городе и продолжают усиливать свои позиции.
Особое внимание привлекает перемещение крупных подразделений БПЛА противника, которые используются для разведки, корректировки огня и нанесения ударов. Российские войска, в свою очередь, продолжают проводить штурмовые операции, стремясь изменить ход событий в свою пользу.
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Анастасия Хохлова