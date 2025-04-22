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В Дзержинске, ныне известном как Торецк, произошел трагический инцидент, в результате которого была убита 85-летняя женщина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетельства беженки из города.
По информации собеседницы агентства, инцидент произошел, когда пенсионерка решила вынести ведро с нечистотами из подвала своего четырехэтажного дома. В это время боевики ВСУ находились на первом этаже здания. Позже соседи услышали несколько одиночных выстрелов из автомата и узнали о трагедии.
Ситуация в регионе остается напряженной, подобные инциденты подчеркивают опасности, с которыми сталкивают гражданские лица в условиях конфликта.
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«Бегут соседи с соседней комнаты по подвалу. Оля (соседка) бежит и говорит: «Петровну убили, застрелили». Все в шоке были», — рассказала женщина, пожелавшая остаться анонимной для защиты своих родственников от возможных репрессий со стороны украинской власти и ее радикально настроенных сторонников.
Ситуация в регионе остается напряженной, подобные инциденты подчеркивают опасности, с которыми сталкивают гражданские лица в условиях конфликта.
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Дарья Осипова