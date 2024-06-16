Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в ДНР после атаки ВСУ

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В Донецкой Народной Республике погиб военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги. Об этом говорится в Telegram-канале портала.
Уточняется, что трагедия произошла в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда корреспондент планировал сделать репортаж. Информацию о гибели Цицаги подтвердили его коллеги и оперативные службы.
NEWS.ru выразил соболезнования родным и близким Цицаги.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после гибели в Горловке оператора НТВ Валерия Кожина и ранения военкора Алексея Ивлиева. Сотрудники ведомства установят всех причастных к преступлению лиц. Журналисты телеканала НТВ исполняли свой профессиональный долг, когда их атаковали украинские радикалы.
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NEWS.ru выразил соболезнования родным и близким Цицаги.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после гибели в Горловке оператора НТВ Валерия Кожина и ранения военкора Алексея Ивлиева. Сотрудники ведомства установят всех причастных к преступлению лиц. Журналисты телеканала НТВ исполняли свой профессиональный долг, когда их атаковали украинские радикалы.
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Екатерина Коршунова