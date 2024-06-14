СК возбудил уголовное дело по двум статьям после гибели оператора НТВ Кожина

Более 40 уклонистов хотели сбежать на грузовике в Молдавию, их задержали украинские пограничники. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил официальный представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, все произошло накануне вечером под Одессой, в прицепе грузовика был 41 человек, желающий покинуть Украину.