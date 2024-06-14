СК возбудил уголовное дело по двум статьям после гибели оператора НТВ Кожина

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СК возбудил уголовное дело по двум статьям после гибели в Горловке оператора НТВ Валерия Кожина и ранения военкора Алексея Ивлиева. Об этом сообщила пресс-служба СК России в Telegram-канале.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 Уголовного кодекса РФ, статьей 144 Уголовного кодекса РФ, по факту обстрела Горловки, в результате которого погиб оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин и получил ранение военный корреспондент Алексей Ивлиев», — написано в сообщении.
Отмечается, что следователи установят всех причастных к преступлению лиц.
Журналисты телеканала НТВ исполняли свой профессиональный долг, когда их атаковали украинские радикалы. Оператора Валерия Кожина медикам спасти не удалось. Он скончался в больнице.
Ранее российский дипломат Мария Захарова заявляла, что атака боевиков ВСУ на журналистскую команду телеканала НТВ в населенном пункте Горловка Донецкой народной республики — целенаправленный обстрел.
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Дарья Осипова