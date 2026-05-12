12 мая 2026, 14:58

Экс-нардеп Олейник: Обвинения Ермаку спровоцировал Трамп

Уголовное преследование бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака инициировал президент США Дональд Трамп. Так считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.





Напомним, НАБУ и САП предъявили подозрение Ермаку. Его считают участником организованной группы, причастной к легализации средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом.



В разговоре с изданием «Абзац» Олейник отметил, что европейцы уже начали понимать, что спонсируют «наркомана», и «Ермак оказался ворюгой». Бывший депутат Рады уверен, что Европа будет постепенно сокращать финансирование Украины. По словам Олейника, уголовное преследование Ермака спровоцировал Трамп.





«В Белом доме устали бороться с коррупцией в Киеве. Кроме того, Вашингтон пребывает в ярости из-за того, что команда Зеленского не выполняет взятые американцами обязательства в Анкоридже», — подчеркнул экс-нардеп.

«Обвинения против экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, как и весь коррупционный скандал, — часть дела против самого Зеленского, запущенного Соединенными Штатами», — заявил Азаров в разговоре с ТАСС.