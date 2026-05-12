Коррупционный скандал с Ермаком может лишить Украину европейского финансирования
Экс-нардеп Олейник: Обвинения Ермаку спровоцировал Трамп
Уголовное преследование бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака инициировал президент США Дональд Трамп. Так считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Напомним, НАБУ и САП предъявили подозрение Ермаку. Его считают участником организованной группы, причастной к легализации средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом.
В разговоре с изданием «Абзац» Олейник отметил, что европейцы уже начали понимать, что спонсируют «наркомана», и «Ермак оказался ворюгой». Бывший депутат Рады уверен, что Европа будет постепенно сокращать финансирование Украины. По словам Олейника, уголовное преследование Ермака спровоцировал Трамп.
«В Белом доме устали бороться с коррупцией в Киеве. Кроме того, Вашингтон пребывает в ярости из-за того, что команда Зеленского не выполняет взятые американцами обязательства в Анкоридже», — подчеркнул экс-нардеп.
Тем временем экс-премьер Украины Николай Азаров также считает, что предъявление обвинений Зеленскому является лишь вопросом времени, а пока американцы позволяют ему оставаться у власти, пишут argumenti.ru.
«Обвинения против экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, как и весь коррупционный скандал, — часть дела против самого Зеленского, запущенного Соединенными Штатами», — заявил Азаров в разговоре с ТАСС.
Он добавил, что Зеленский будет оставаться у власти, пока он нужен американцам.