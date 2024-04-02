Экс-советник офиса Зеленского задержан по подозрению в краже 2,5 млн долларов

Фото: Istock/Atstock Productions
Преступная группа во главе с экс-советником офиса президента Украины Владимира Зеленского задержана по подозрению в хищении 2,5 миллиона долларов, сообщает специализированная антикоррупционная прокуратура страны.
«Разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником офиса президента Украины… деятельность которой привела к завладению 94,8 миллиона гривен при закупке трансформаторов во время военного положения. Следствием установлено, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами «Украинской железной дороги», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Глава преступной группы в 2022 году через сотрудников «Украинской железной дороги» обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов, отмечается там.
«Установлено, что сами трансформаторы закупались через фирму-прокладку у производителя, которым частично владели юридические лица из РФ, и перепродавались «Украинской железной дороге» по вдвое завышенной цене», — рассказали в прокуратуре.
Имя экс-советника офиса Зеленского не разглашается. При этом депутат парламента Украины Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что речь идет об Артеме Шило.
Читайте также:
Зеленский решил реформировать правительство Украины
На Украине назвали причину кадровых чисток в окружении Зеленского
Посол Украины пожаловался, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте
Алёна Самарева