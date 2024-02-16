Красноярский депутат собрался на СВО после нелестных высказываний о контрактниках

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Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, который ранее нелестно отозвался о военнослужащих по контракту в зоне спецоперации, решил добровольно отправиться на СВО.
Ранее Дюков во время заседания комиссии по местному самоуправлению заявил, что контракт с Минобороны РФ заключают «в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее». Позже он извинился за свои слова.
После этого депутат опубликовал в своем аккаунте «ВКонтакте» заявление на имя председателя горсовета, где просит освободить его от полномочий в связи с убытием в зоне спецоперации.
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После этого депутат опубликовал в своем аккаунте «ВКонтакте» заявление на имя председателя горсовета, где просит освободить его от полномочий в связи с убытием в зоне спецоперации.
«В связи с моим убытием в зону проведения специальной военной операции на неопределенный срок прошу освободить меня от полномочий председателя постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Красноярского городского Совета депутатов», - говорится в заявлении.
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Элина Позднякова