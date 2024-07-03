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Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске Краснодарского края. Об этом написал глава города Андрей Кравченко в своем Tеlegram-канале.
Ранее он сообщал об опасности атаки безэкипажных катеров. Глава города Андрей Кравченко просил жителей сохранять спокойствие, а также не выходить на улицу, набережную или к морю.
Спецоперация в Донбассе по защите мирных граждан от киевского режима продолжается. Бывший украинский лидер Владимир Зеленский призвал создать план по урегулированию конфликта в течение нескольких месяцев в связи с большими потерями Украины.
Вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются атаковать территорию Российской Федерации. Военные ВС РФ успешно пресекают эти попытки каждый день.
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Спецоперация в Донбассе по защите мирных граждан от киевского режима продолжается. Бывший украинский лидер Владимир Зеленский призвал создать план по урегулированию конфликта в течение нескольких месяцев в связи с большими потерями Украины.
Вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются атаковать территорию Российской Федерации. Военные ВС РФ успешно пресекают эти попытки каждый день.
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Дарья Осипова