Глава Новороссийска предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров

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Глава Новороссийска Андрей Кравченко предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в городе звучит сирена и попросил жителей сохранять спокойствие, а также не выходить на улицу, набережную или к морю.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Харькове прогремел взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Жители первой береговой линии: если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал глава города.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Харькове прогремел взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова