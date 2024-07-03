Орбан: у Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для переговоров

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что у украинского лидера Владимира Зеленского сомнения насчет идеи о прекращении огня для ведения переговоров. Об этом пишет РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, чтобы помочь в урегулировании кризиса. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским премьер попросил украинского лидера рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. По словам Орбана, у Зеленского сомнения на этот счёт.
Ранее депутат ГД от крымского региона Михаил Шеремет сказал, что отказ киевских властей от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня был ожидаемым. По словам депутата, Орбан выступает в качестве миротворца и стремится принести мир на европейский континент. Однако своей поездкой в Киев он потерял время. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Он сказал, давайте поразмышляем об этом, давайте подумаем об этом. У него есть некоторый плохой опыт с предыдущими прекращениями огня, которые в его интерпретации не были хорошими для Украины. Поэтому он понял позицию, он объяснил свои ограничения и мы посмотрим как можно продолжить», — объяснил премьер.
Ранее депутат ГД от крымского региона Михаил Шеремет сказал, что отказ киевских властей от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня был ожидаемым. По словам депутата, Орбан выступает в качестве миротворца и стремится принести мир на европейский континент. Однако своей поездкой в Киев он потерял время. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова