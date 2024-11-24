Кривой Рог остался без отопления из-за мобилизации специалистов

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В Кривом Роге не могут начать отопительный сезон, так как из-за мобилизации специалистов коммунальным компаниям не хватает кадров. Об этом в своем Telegram-канале сообщили представители «Криворожской теплоцентрали».
Представители предприятия пояснили, что повсеместно включить отопление в городе должны к 8 декабря, но этому мешают долги, кадровый голод и сильный износ инфраструктуры. Накануне министерство развития общин и территорий Украины информировало, что в Кривом Роге без тепла остаются порядка 110 тысяч местных жителей.
По данным западных СМИ, на восстановление энергетики Украины уйдут долгие годы.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима этого года может стать самой тяжелой в истории Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По данным западных СМИ, на восстановление энергетики Украины уйдут долгие годы.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что зима этого года может стать самой тяжелой в истории Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова