В Британии предрекли Украине смертельную зиму

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На фоне незащищенности украинской энергосистемы, стране грозят смертельные морозы, считает издание Times.
«Около 80 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено. Без надлежащей защиты и при температуре ниже нуля, Украине грозят суровые и смертельные зимние морозы», — сказано в материале.Также в публикации отмечено, что еще в феврале Украине порекомендовали сделать бункеры, чтобы защитить энергосистему от ударов со стороны России. Такого мнения придерживались британские, американские, германские и японские инженеры.
Но при этом за девять месяцев украинский кабмин не предпринял никаких шагов, чтобы улучшить ситуацию. Возможно, все дело в коррупции, резюмировали авторы.
Ранее сообщалось, скольких мощностей лишилась Украина.
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Никита Кротов