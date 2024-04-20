«Кровавое преступление»: Захарова отреагировала на гибель корреспондента «Известий»

Фото: Telegram-канал МИД РФ
Гибель корреспондента «Известий» Семена Еремина в зоне СВО — это ужасное преступление, которое должно рассматриваться как акт мести за честное исполнение журналистского долга, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 апреля вTelegram-канале внешнеполитического ведомства.
Она назвала это убийство целенаправленным и хладнокровным, видя в нем подтверждение террористической сущности режима президента Украины Владимира Зеленского. Захарова подчеркнула, что такие действия открывают настоящую охоту на российских представителей масс-медиа, военных корреспондентов и общественных деятелей, которые стараются донести правдивую информацию до мирового сообщества.
Она выразила глубокие соболезнования родным и близким Семена Еремина, подчеркнув, что он профессионально выполнял свой долг до последнего момента.
Смерть Семена Еремина произошла 19 апреля. Ему было 42 года. Еремин получил ранения в результате атаки FPV-дрона во время съемок репортажа и скончался от полученных травм. Еремин работал в зоне спецоперации с ее начала в феврале 2022 года.
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«Требуем от профильных международных организаций и правозащитных структур незамедлительного и решительного осуждения ещё одного жестокого убийства российского журналиста», — заявила Захарова.
Она выразила глубокие соболезнования родным и близким Семена Еремина, подчеркнув, что он профессионально выполнял свой долг до последнего момента.
Смерть Семена Еремина произошла 19 апреля. Ему было 42 года. Еремин получил ранения в результате атаки FPV-дрона во время съемок репортажа и скончался от полученных травм. Еремин работал в зоне спецоперации с ее начала в феврале 2022 года.
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Артем Кузьмин