Военный корреспондент «Известий» погиб в зоне проведения СВО

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Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает сайт издания.
На данный момент обстоятельства инцидента не разглашаются.
Еремин работал в зоне проведения специальной военной операции с начала ее проведения в феврале 2022 года.
За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Осенью прошлого года в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Запорожской области погиб корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.
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Еремин работал в зоне проведения специальной военной операции с начала ее проведения в феврале 2022 года.
За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Осенью прошлого года в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Запорожской области погиб корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.
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Александр Климов