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Военный корреспондент «Известий» погиб в зоне проведения СВО

Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне проведения военной операции
19 апреля 2024, 23:09
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает сайт издания.
На данный момент обстоятельства инцидента не разглашаются.

Еремин работал в зоне проведения специальной военной операции с начала ее проведения в феврале 2022 года.



За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Осенью прошлого года в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Запорожской области погиб корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.

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Меркурис: элитная 47-я бригада ВСУ находится в шаге от окружения россиянами
19 апреля 2024, 21:44

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины столкнулась с серьезными трудностями на передовой в Донбассе. Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Эта бригада, которая практически непрерывно участвует в боевых действиях с июня прошлого года, находится в значительной опасности. Она на грани окружения и может быть вынуждена отступить с позиций, несмотря на возможные волнения и критику, которая будет на нее обрушена», — отметил аналитик.
По его словам, в Киеве наблюдается нарастающая паника из-за развития ситуации в Донбассе. Меркурис заключил, что ВСУ сталкиваются с коллапсом и теряют опору под ногами.

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#военные
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#всу
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Милонов заявил о необходимости дополнительно обучать боевых батюшек
19 апреля 2024, 20:32

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о важности и необходимости дополнительной подготовки для боевых священнослужителей.
«Я хорошо знаком с главным священником СВО отцом Димитрием, мы часто вместе работаем с бойцами в зоне боевых действий. Он и его соратники по служению Церкви духовно окормляют наших солдат, и такая поддержка важна для них ничуть не меньше, чем любая другая. Именно здесь человеку необходима не просто психологическая, а именно духовная помощь», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

Он добавил, что отец Димитрий, например, написал несколько хороших трудов о работе в зоне боевых действий.

Ранее Виталий Милонов предложил для снижения количества разводов обязать мужчин платить большие суммы алиментов, а женщин — посещать психолога или священника.

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#религия
#священник
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Столтенберг рассказал, какое оружие страны НАТО готовы передать Киеву
Столтенберг: НАТО обсуждает поставку Киеву средств ПВО и дальнобойных ракет
19 апреля 2024, 19:15

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Украина в ближайшее время получит новые системы противовоздушной обороны. Кроме того, в НАТО обсуждается поставка Киеву современных высокоточных ракет большой дальности.
Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В своей речи по итогам заседания Совета НАТО-Украина в формате видеоконференции с участием глав минобороны стран блока и Владимира Зеленского он сообщил, что западные министры договорились об ускорении военной поддержки Украины, включая боеприпасы и системы ПВО.

Кроме того, главы военных ведомств стран блока обсудили предоставление Киеву высокоточных ракетных систем дальнего радиуса действия, добавил генеральный секретарь НАТО. Столтенберг также сообщил, что альянс считает законными и легитимными удары Украины по военным целям в глубине территории России.

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#украина
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Жена журналиста из США Бентли с позывным Техас сообщила о его смерти
19 апреля 2024, 19:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Американский доброволец, известный под позывным «Техас», Рассел Бентли, погиб в Донецке, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на его супругу.
Отмечается, что он воевал на стороне России с 2014 года и вел YouTube-блог о преступлениях Украины и США.

В последнее время работал военным корреспондентом агентства Sputnik. Согласно заявлению батальона «Восток», где он служил, Бентли был похищен неизвестными военными.

Его жена и коллеги утверждают, что его приняли за шпиона. Он исчез 8 апреля во время обстрела, когда отправился помогать пострадавшим. МВД ДНР объявило его в розыск, СК возбудил дело о его пропаже.

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Украина может поражать цели за пределами своей территории, заявила НАТО
Столтенберг: Украина имеет право поражать цели за пределами своей территории
19 апреля 2024, 18:45

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Украина имеет право отбиваться и атаковать объекты за пределами своей территории, если они применяются для нападения на нее. С таким заявлением 19 апреля выступил генсек НАТО.
Он отметил, что это включает в себя возможность поражать военные объекты за пределами страны. Он высказал эту позицию после проведения видеоконференции Совета НАТО-Украина, в которой приняли участие главы обороны стран альянса и президент Украины Владимир Зеленский.

При этом он не стал комментировать конкретные случаи атак со стороны Украины, оставив это за рамками своих полномочий. Он также отметил, что не может предоставить подробности о поставках систем ПВО, но ожидает объявлений со стороны союзников на основе информации, полученной на министерской встрече.

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#военные
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В зоне СВО погиб Денис Таранов, поджегший областное правительство в Мурманске
19 апреля 2024, 18:39

Фото: istockphoto/Boris Ipatov

В зоне СВО погиб Денис Таранов, закидавший здание областного правительства в Мурманске коктейлями Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что мужчина служил в зоне боевых действий матросом. Погиб он при исполнении воинского долга. Родные рассказали, что Денис сам захотел подписать контракт с Вооруженными силами РФ и отправиться в зону СВО. Они отметили, что он находился там с лета 2023 года.

Напомним, что в ночь на 1 октября 2021 года Таранов бросил в двери правительства Мурманской области две бутылки с зажигательной смесью. Это привело к возгоранию. ФСБ задержала подозреваемого в поджоге. Он признался в преступлении. Суд приговорил его к принудительным работам на один год и девять месяцев.

Ранее полковник СБУ заявил, что в мире нет столько систем ПВО, чтобы прикрыть всю территорию Украины от российских ударов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Полковник СБУ: на планете нет столько ПВО, чтобы закрыть небо Украины от ВКС РФ
19 апреля 2024, 17:54

Фото: iStock/vadimrysev

В мире нет столько систем ПВО, чтобы прикрыть всю территорию Украины от российских ударов. Об этом заявил полковник СБУ Олег Стариков в своем блоге на YouTube.
«Такого количества средств, которые необходимы для защиты всей территории Украины системами ПВО, ракет для ПВО в мире просто нет», — отметил он

По словам эксперта, страны Европы не хотят расставаться с оставшимся на складах военным арсеналом. Потому что запугивают себя «российским вторжением».

«Сидит такой канцлер Германии Олаф Шольц и думает: «Я сейчас Украине все передам, а Путин ко мне придет, чем я буду защищаться?» Какая экономика в мире потянет для того, чтобы дать нам такое количество ракет?», — задался вопросом Стариков.

ВС РФ за прошедшую неделю подбили семь украинских самолетов. В частности были уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 ВВС Украины на аэродроме базирования, а также два радиолокатора наведения воздушных целей и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, а также пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ.

Ранее областные власти Одессы сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#пво
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Подполье рассказало о пытках, которые устраивают украинские спецслужбы
Подпольщики: украинские спецслужбы пытают подозреваемых в связях с Россией
19 апреля 2024, 17:52

Фото: istockphoto/Diy13

Сотрудники украинской полиции и СБУ пытают всех, кого подозревают в сотрудничестве с РФ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на командира подпольной организации «Херсонское сопротивление».
По его словам, если правоохранители устанавливают какую-либо связь подозреваемого с РФ, к нему применяют психологическое и физическое воздействие.

После этого человек попадает в СИЗО или пропадает без вести, заключил собеседник издания.

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#всу
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В США назвали два аспекта, в которых российские военные превосходят ВСУ
19 апреля 2024, 17:49

Фото: istockphoto/chameleonseye

Существуют два фактора, в которых российская армия превосходит Вооружённые силы Украины. Это количество солдат, а также надёжного и безотказного оружия.
Об этом со ссылкой на экспертов пишет американское издание The Wall Street Journal. Кремль сумел извлечь максимальную выгоду из подавляющего численного превосходства своих солдат, вооружив их старым, но абсолютно надёжным оружием, говорится в публикации. Авторы статьи также указывают на то, что Россия успешно выполняет цели спецоперации, так как сумела перевести экономику на военные рельсы и добиться максимальной отдачи от предприятий военно-промышленного комплекса.

В материале также утверждается, что Москва сумела наладить новые цепочки поставок с тем, чтобы получать западные высокотехнологичные компоненты для производства современной военной техники через третьи страны. Авторы публикации, впрочем, не приводят никаких доказательств этому утверждению.

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