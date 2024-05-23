«Соревнуются в русофобии»: Карту РФ с зоной поражения ракетами показали в США из-за выборов

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На американском конгрессе глава иностранного комитета палаты представителей Майкл Маккол призвал отменить запрет для Киева об ударах американским оружием по России.
Политический обозреватель сайта «Украина.ру» Владимир Скачко в беседе с «Радио 1» рассказал, что такая публичная демонстрация агрессии против России уже не стороны Украины, а со стороны её союзников связана с предвыборной президентской борьбой.
Также политический обозреватель рассказал, что в США побывала и поработала украинская делегация, смысл которой сводился к тому, чтобы «выпросить» у США официальное разрешение наносить удары американским оружием по РФ.
По словам собеседника, с помощью русофобии идёт типичная внутриамериканская политическая борьба с выходом на театр военных действий в Украине и России, и самым страшный исход этой борьбы — эскалация противостояния с выходом на обмен ядерными ударами. Американское тактическое ядерное оружие есть в Европе, а в России есть своё, и доктрина говорит, что если есть угроза национальной безопасности, то Россия может применять тактическое ядерное оружие, заключил Владимир Скачко.
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«В США идёт предвыборная президентская борьба, и одним из её фонов выбрана русофобия — борьба с Россией, поиск врагов. Вот они нашли врагов: Китай и Россия. И соревнуются, кто из них больший русофоб. Вот 13 конгрессменов решили поддержать Дональда Трампа именно русофобией», — объяснил эксперт.
Также политический обозреватель рассказал, что в США побывала и поработала украинская делегация, смысл которой сводился к тому, чтобы «выпросить» у США официальное разрешение наносить удары американским оружием по РФ.
«Сейчас существует гласный и негласный запрет киевскому режиму делать это, потому что американцы боятся, что это может привести к новой эскалации и к третьей мировой войне. Но есть силы, которые на агрессии и русофобии хотят заработать очки, вот они и мутят воду. Точно не знаю, но скорее всего разрешение будет, потому что американцы не сняли с повестки дня главную задачу — нанести поражение России», — сказал специалист.
По словам собеседника, с помощью русофобии идёт типичная внутриамериканская политическая борьба с выходом на театр военных действий в Украине и России, и самым страшный исход этой борьбы — эскалация противостояния с выходом на обмен ядерными ударами. Американское тактическое ядерное оружие есть в Европе, а в России есть своё, и доктрина говорит, что если есть угроза национальной безопасности, то Россия может применять тактическое ядерное оружие, заключил Владимир Скачко.
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Анастасия Бондарева