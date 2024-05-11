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Российский лидер Владимир Путин дал понять Западу, что Россия готова применить ядерное оружие, если НАТО вмешается в конфликт на Украине, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«Это является сигналом США о том, что, если Великобритания разрешит использование ракет Storm Shadow против стратегических целей в России, она заплатит за это. Если Франция разместит войска на украинской земле, Франция заплатит свою цену», – высказался американский эксперт.
По словам бывшего разведчика, российские учения с применением ядерного оружия показывают, что Москва готова использовать любое оружие для защиты своих интересов.
«Русские не шутят, они не блефуют», – добавил Риттер.
Ранее бывший сотрудник американской разведки ранее оценил военный потенциал России и подчеркнул, что вооруженные силы страны способны уничтожить Украину за один день. Как отметил Риттер, в настоящее время российские войска одерживают победу на поле боя, и нет никаких причин менять тактику.
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Александр Климов