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В США указали на сигнал Путина о готовности применить ядерное оружие

11 мая 2024, 02:34
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин дал понять Западу, что Россия готова применить ядерное оружие, если НАТО вмешается в конфликт на Украине, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«Это является сигналом США о том, что, если Великобритания разрешит использование ракет Storm Shadow против стратегических целей в России, она заплатит за это. Если Франция разместит войска на украинской земле, Франция заплатит свою цену», – высказался американский эксперт.

По словам бывшего разведчика, российские учения с применением ядерного оружия показывают, что Москва готова использовать любое оружие для защиты своих интересов.



«Русские не шутят, они не блефуют», – добавил Риттер.

Ранее бывший сотрудник американской разведки ранее оценил военный потенциал России и подчеркнул, что вооруженные силы страны способны уничтожить Украину за один день. Как отметил Риттер, в настоящее время российские войска одерживают победу на поле боя, и нет никаких причин менять тактику.

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#украина
#сша
#россия
#ядерное оружие
#владимир путин
МИД РФ: Британия продолжает повышать градус конфронтации
11 мая 2024, 02:19

Фото: iStock/shipov

Великобритания не намерена отказываться от курса на конфронтацию с Россией и прилагает все усилия для повышения уровня противостояния, заявил в интервью агентству ТАСС директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
Он высказался об объявленных Лондоном 8 мая антироссийских санкциях, включая высылку военных чиновников, проходящих службу в России, и аннулирование дипломатического статуса ряда объектов российской собственности.

«Очевидно, что правительство Великобритании не только не намерено отказываться от курса на жесткое противостояние с Россией, но и продолжает прилагать существенные усилия для повышения градуса конфронтации», – отметил Беляев.

Ранее бывший премьер-министр и нынешний министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон заявил, что Запад должен занять более жесткую позицию в отношении президента России Владимира Путина.

Кэмерон также отметил, что Запад «не усволи урок» из военного конфликта между Россией и Украиной. По его мнению, западные страны должны осознать, что их нерешительность только сделает решительными «авторитарных противников».

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#великобритания
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#санкции
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США заключили контракт на производство для Украины дальнобойных ракет
11 мая 2024, 01:46

Фото: iStock/vadimrysev

США заключили с корпорацией Lockheed Martin контракт стоимостью более 332 миллионов долларов на производство управляемых дальнобойных ракет GMLRS (Guided Multiple Launcher Rocket System), передает Пентагон.
Срок действия контракта – до 20 октября 2027 года. Эти ракеты активно поставляются на Украину в рамках военной помощи США.

В марте сообщалось, что GMLRS будут производиться в Австралии из-за неспособности американской промышленности удовлетворить растущий спрос на ракеты.

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#ракета
#украина
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#контракт
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Чехия объявила в розыск генерала ГРУ России
11 мая 2024, 01:34

Фото: iStock/Konoplytska

Чехия объявила в розыск генерала российской секретной службы Главного разведывательного управления (ГРУ) Андрея Аверьянова за его якобы причастность к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году, сообщила газета Ceske noviny.
По данным чешской полиции, к организации взрывов также причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

В документах утверждается, что данные о деятельности Imex Group российская разведка получила от Николая Шапошникова, ее сотрудника. Издание пишет, что Шапошников также выдавал агентам разрешения на посещение склада.

В конце апреля Чехия обвинила ГРУ Минобороны России в причастности к двум взрывам во Врбетице. В то же время Прага решила отложить расследование, сославшись на недостаток информации о событиях, поскольку подозреваемые находится на территории России, а российские власти отказались отвечать на запросы.

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#чехия
#взрыв
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#украина
#склад
#боеприпасы
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Посол Антонов: Украина использует оружие США для обстрела школ и жилых домов
11 мая 2024, 01:15

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Украина вопреки своим обещаниям атакует российские школы и жилые комплексы с помощью оружия, закупленного в США, приводит слова слова посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова РИА Новости.
Посол также отметил, что администрация США снимает с себя ответственность за нападения Киева на российскую территорию. Он подчеркнул, что среди жертв обстрелов есть женщины и дети.

По словам Антонова, украинские власти «плевать хотели на обещания спонсорам» не использовать оружие, поставляемое западными союзниками, против целей на территории России.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что нет никаких доказательств того, что Киев незаконно перенаправил американское оружие. В то же время Белый дом признал, что контролировать использование оружия, поставляемого на Украину, сложно. Вашингтон пытается следить за этим, но отметил, что это очень сложная задача.

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#россия
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#сша
#всу
#оружие
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Госдеп США одобрил продажу Украине трех систем HIMARS
11 мая 2024, 00:59

Фото: iStock/vadimrysev

Госдепартамент США одобрил срочную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает РИА Новости с ссылкой на заявление Министерства обороны США.
В Пентагоне заявили, что стоимость сделки составляет 30 миллионов долларов США.

Ранее министр обороны Борис Писториус пообещал, что Германия предоставит Украине три американские РСЗО HIMARS.

По данным Пентагона, общая сумма американской помощи Украине за время президентства Джо Байдена превысила 51,3 миллиарда долларов. При этом 50,6 миллиарда долларов из них Киев получил после начала российской специальной военной операции.

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Байден спутал должность Ким Чен Ына
Байден назвал лидера КНДР Ким Чен Ына президентом Южной Кореи
11 мая 2024, 00:38

kremlin

Президент США Джо Байден в ходе выступления на мероприятии по сбору средств на его кампанию в Калифорнии перепутал должность лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает информационное агентство ТАСС.
В своей речи американский лидер заявил, что гордится «любовными письмами президента Южной Кореи Ким Чен Ына».

Ранее Байден ранее неоднократно оговаривался, обозначая президентом США других людей. Так, например, в январе он сообщил, что американское государство возглавляет Дональд Трамп. Позднее политик назвал президентом вице-президента Камалу Харрис.

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Премьер-министр Грузии раскрыл влияние законопроекта об иноагентах на страну
11 мая 2024, 00:24

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что обсуждаемый в парламенте законопроект об иностранных депутатах не повлияет на внешний курс страны, передает РИА Новости.
«Инициированный законопроект связывают с изменением внешнего курса страны, что является грубой спекуляцией, манипуляцией», – высказался он.

Кобахидзе напомнил, что партия «Грузинская мечта» внесла в конституцию страны норму, согласно которой интеграция в ЕС и НАТО является конституционной задачей правительства.

«Поэтому, конечно, наш политический курс, внешний курс ясен», – заключил премьер-министр.

Ранее в Грузии сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек на стихийной акции протеста в Тбилиси. После ареста оппозиционного блогера Учи Абашидзе за незаконное хранение оружия его сторонники попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в районе Ваке.

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#грузия
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#протесты
#нато
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Путин вручил награду молдавскому депутату
Путин вручил молдавскому депутату Марине Таубер Орден Дружбы
10 мая 2024, 23:55

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Президент России Владимир Путин наградил депутата Парламента Молдавии Марину Таубер орденом Дружбы. Соответствующий документ размещен на официальном портале публикации правовых актов.
«За заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить орденом Дружбы Таубер Марину – депутата Парламента Республики Молдова», – сообщается в указе Путина, датированного 9 мая.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, награда была вручена Таубер спикером Палаты Государственной думы Вячеславом Володиным на заседании Совета Думы. По словам Володина, господин Таубер многое сделала для «развития и укрепления» отношений между Москвой и Кишиневом и для эффективности связей между двумя странами.

Ранее стало известно, что племянника Рамзана Кадырова наградили орденом Мужества.

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#рамзан кадыров
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Племянника Кадырова наградили орденом Мужества
Депутат ГД Делимханов: Путин вручил племяннику Кадырова орден Мужества
10 мая 2024, 23:12

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Президент России Владимир Путин наградил племянника и заместителя главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзата Кадырова орденом Мужества, сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы Адам Делимханов.
Он отметил, что Хамзат Кадыров регулярно выезжает на передовую и самоотверженно «трудится на любом доверенном участке, быстро добиваясь видимых результатов».

«Его знают как ответственного, исполнительного и энергичного молодого человека», – подчеркнул парламентарий.

Ранее, в 2023 году, Хамзат Кадыров стал Героем Чеченской Республики. По словам чеченского министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, Хамзат Кадыров имеет большой и разносторонний опыт работы и зарекомендовал себя как «справедливый управленец и специалист высокого класса».

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#владимир путин
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