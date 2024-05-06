«Наш ответ НАТО»: Стало известно, когда Россия применит ядерное оружие

Минобороны России проведут учения, в ходе которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия — «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации». Ранее, по сообщению The New York Times, командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Дэррил Уильямс заявил, что самые масштабные учения НАТО в Европе фактически направлены против России.