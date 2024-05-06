«Наш ответ НАТО»: Стало известно, когда Россия применит ядерное оружие

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Минобороны России проведут учения, в ходе которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия — «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации». Ранее, по сообщению The New York Times, командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Дэррил Уильямс заявил, что самые масштабные учения НАТО в Европе фактически направлены против России.
Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию организации объединенных наций, эксперт в микробиологии Игорь Никулин в беседе с «Радио 1» рассказал, с какой целью генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ.
Также собеседник добавил, что применение ядерного оружие возможно, если НАТО примет активное участие в боевых действиях на Украине.
В завершении беседы Игорь Никулин отметил еще раз, что ядерное оружие может быть применено, если НАТО активно выступит на стороне ВСУ.
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«Я думаю, что это наш ответ НАТО. Если они Россию обидели своим противником, значит, мы должны показать, что в случае любой агрессии, как гласит военная доктрина, в случае угрозы территориальной целостности мы имеем право применить любые виды оружий, в том числе тактическое ядерное. Это демонстрация, что это не пустые слова», — объяснил эксперт.
Также собеседник добавил, что применение ядерного оружие возможно, если НАТО примет активное участие в боевых действиях на Украине.
«Когда это может случиться? Если НАТО, допустим, примет активное участие в боевых действия на Украине, а к этому сейчас призывают Макроны и прочие. Мы должны дать чётко понять нашим несостоявшимся западным партнёрам, что всё это закончится для них очень плохо. Уже на территории Белоруссии появилось наше тактические ядреное оружие», — объяснил специалист по химоружию.
В завершении беседы Игорь Никулин отметил еще раз, что ядерное оружие может быть применено, если НАТО активно выступит на стороне ВСУ.
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Анастасия Бондарева