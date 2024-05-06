Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Наш ответ НАТО»: Стало известно, когда Россия применит ядерное оружие

«Наш ответ НАТО»: Стало известно, когда Россия применит ядерное оружие

Эксперт ООН Никулин: РФ применит ЯО, если НАТО выступит на стороне ВСУ
06 мая 2024, 13:33
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Минобороны России проведут учения, в ходе которых будет отработано применение нестратегического (тактического) ядерного оружия — «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации». Ранее, по сообщению The New York Times, командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Дэррил Уильямс заявил, что самые масштабные учения НАТО в Европе фактически направлены против России.
Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию организации объединенных наций, эксперт в микробиологии Игорь Никулин в беседе с «Радио 1» рассказал, с какой целью генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ.
«Я думаю, что это наш ответ НАТО. Если они Россию обидели своим противником, значит, мы должны показать, что в случае любой агрессии, как гласит военная доктрина, в случае угрозы территориальной целостности мы имеем право применить любые виды оружий, в том числе тактическое ядерное. Это демонстрация, что это не пустые слова», — объяснил эксперт.



Также собеседник добавил, что применение ядерного оружие возможно, если НАТО примет активное участие в боевых действиях на Украине.

«Когда это может случиться? Если НАТО, допустим, примет активное участие в боевых действия на Украине, а к этому сейчас призывают Макроны и прочие. Мы должны дать чётко понять нашим несостоявшимся западным партнёрам, что всё это закончится для них очень плохо. Уже на территории Белоруссии появилось наше тактические ядреное оружие», — объяснил специалист по химоружию.

В завершении беседы Игорь Никулин отметил еще раз, что ядерное оружие может быть применено, если НАТО активно выступит на стороне ВСУ.

Читайте также:

Макрон назвал ядерное оружие гарантией построения отношений с Москвой

Швейцария не будет поставлять оружие Украине

Россия разработала «беспощадное оружие» для прорыва обороны ВСУ – немецкие СМИ
#эксперт
#оружие
#радио
#сми
#тко
#вмф
#право
#нато
#всу
#макрон
#ядерное оружие
Достижения.рф