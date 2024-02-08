ВСУ испытывают катастрофический дефицит снарядов, пишут СМИ

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ВСУ столкнулись с острым дефицитом артиллерийских боеприпасов, на один снаряд, выпущенный ВСУ, приходится десять российских. Такие данные приводит The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника СБУ Украины.
«Наиболее ощутимая нехватка боеприпасов для артиллерии: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских», — говорится в статье.
Также утверждается, что украинские военные вынуждены экономить боеприпасы из-за прекращения поддержки США. ВСУ покидают занимаемые позиции на передовой, так как не могут сдерживать наступление армии России.
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Элина Позднякова