ВСУ испытывают катастрофический дефицит снарядов, пишут СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина совсем скоро может столкнуться с серьёзным дефицитом вооружения и боеприпасов. Об этом он написал в авторской колонке «Победа России в Украине поставит под угрозу всех нас» для Wall Street Journal.