Bloomberg: Украина испытывает критическую нехватку артиллерийских снарядов

Министр обороны Украины Рустем Умеров в письме западным союзникам киевского режима сообщил, что Украина испытывает критическую нехватку артиллерийских снарядов для своих вооруженных сил. Об этом 31 января сообщает агентство Bloomberg.
Украинская армия не может выпускать более двух тысяч снарядов в день на линии фронта протяженностью 1,5 тысячи километров, при этом дефицит снарядов становится все острее с каждым днем.
Глава украинского военного ведомства попросил западных союзников увеличить количество поставляемых снарядов до миллиона. Министр отметил, что «в боях выигрывает сторона, у которой больше боеприпасов».
Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что ВСУ испытывают нехватку снарядов, поэтому вынуждены применять FPV-дроны для компенсации. Он также отметил, что полноценно заменить артиллерию беспилотники не могут. Украинская сторона отвечает на каждые пять-шесть российских ударов одним-двумя, так как испытывает «снарядный голод».
В свою очередь, Евросоюз пообещал передать Украине миллион снарядов к концу марта или апреля 2024 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон на совместной пресс-конференции с эстонским премьер-министром Каей Каллас.
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Глава украинского военного ведомства попросил западных союзников увеличить количество поставляемых снарядов до миллиона. Министр отметил, что «в боях выигрывает сторона, у которой больше боеприпасов».
Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что ВСУ испытывают нехватку снарядов, поэтому вынуждены применять FPV-дроны для компенсации. Он также отметил, что полноценно заменить артиллерию беспилотники не могут. Украинская сторона отвечает на каждые пять-шесть российских ударов одним-двумя, так как испытывает «снарядный голод».
В свою очередь, Евросоюз пообещал передать Украине миллион снарядов к концу марта или апреля 2024 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон на совместной пресс-конференции с эстонским премьер-министром Каей Каллас.
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Артем Путинцев