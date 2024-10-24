Курское правительство оценило ущерб бизнесу от вторжения ВСУ

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Правительство Курской области оценило ущерб, который понёс местный бизнес в результате вторжения украинских войск в регион. Об этом сообщается в Telegram-канале областных властей.
Отмечается, что общий ущерб составил более чем 117 миллиардов рублей. Из них 100 миллиардов составил ущерб агропромышленному комплексу, а 17 миллиардов – промышленности, малым и средним предприятиям.
Замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев заявил, что в настоящее время правительство региона прорабатывает механизмы для восстановления производственных мощностей и создания условий для их дальнейшего развития.
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