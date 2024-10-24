Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Курское правительство оценило ущерб бизнесу от вторжения ВСУ

Курское правительство оценило ущерб бизнесу от вторжения ВСУ

Ущерб бизнесу Курской области после атаки ВСУ превысил 117 млрд рублей
24 октября 2024, 12:17
Фото: iStock/ipopba

Фото: iStock/ipopba

Правительство Курской области оценило ущерб, который понёс местный бизнес в результате вторжения украинских войск в регион. Об этом сообщается в Telegram-канале областных властей.


Отмечается, что общий ущерб составил более чем 117 миллиардов рублей. Из них 100 миллиардов составил ущерб агропромышленному комплексу, а 17 миллиардов – промышленности, малым и средним предприятиям.

Замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев заявил, что в настоящее время правительство региона прорабатывает механизмы для восстановления производственных мощностей и создания условий для их дальнейшего развития.

Читайте также:

Жительница Суджи рассказала, что при вторжении ВСУ били по городу из РСЗО

Концлагеря, изнасилования и убийства: Жуткая правда о преступлениях ВСУ в российском приграничье

Боец ВСУ на допросе признался в расстреле троих российских пленных
#курская область
#бизнес
#ущерб
#правительство
#всу
#атака
ВСУ заминировали двери храма при отступлении из села Борки Курской области
24 октября 2024, 12:26

Фото: iStock/AleksViking

ВСУ при отступлении из села Борки в Курской области заминировали входные двери церкви иконы Божией Матери «Знамение». Об этом настоятель храма отец Александр сообщил в беседе с ТАСС.
Он рассказал, что от действий украинских войск здание храма было сильно повреждено. Из пяти куполов остался один, который также получил повреждения. Колокольня, крыша, двери и входная группа были разбиты при атаках.

По словам отца Александра, потребуется много сил и времени на восстановление храма. При этом в настоящее время тяжело оценить полный масштаб разрушений.

К счастью, продолжил священнослужитель, украинские военные не разграбили церковь.

Ранее, 16 сентября, Минобороны России сообщило об освобождении села Борки Суджанского района Курской области силами подразделения северной группировки войск.

Читайте также:

Курское правительство оценило ущерб бизнесу от вторжения ВСУ

Жительница Суджи рассказала, что при вторжении ВСУ били по городу из РСЗО

Контратака ВСУ в Курской области, зачистка Суджи, минирование Днепра: последние новости СВО
#курская область
#всу
#церковь
#военные
#здание
#ущерб
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трижды раненый ветеран СВО заявил о желании стать губернатором — видео
Трижды раненый ветеран СВО намерен стать губернатором
24 октября 2024, 11:43

Фото: istockphoto/fortton

Участник специальной военной операции по имени Владислав намерен по окончании службы заняться политической деятельностью. Он хочет возглавить родной Воронеж или Воронежскую область.
Боец служит в разведке и является гранатомётчиком, сообщает телеграм-канал «Герои спецоперации Z». Он получил уже три ранения за время СВО, но каждый раз возвращался в строй. Во время недавнего боевого задания Владислав взял пленного и доставил его командованию.

«Вошёл в ДОТ, увидел пулемётчика. После нескольких вопросов понял, что он не наш. Взял его на прицел и отвёл на командный пункт», — рассказал солдат.

На вопрос корреспондента, было ли сразу понятно, что военный «с той стороны», Владислав сначала только усмехнулся и покачал головой. Потом он объяснил, что на пятый день БЗ (боевого задания - прим. ред.) уже ничего не понятно. Все, и свои, и противник, одинаково грязные, чумазые, обтрёпанные. Поэтому пришлось поговорить, не опуская оружия, добавил боец.

Разведчик убеждён, что нужно прожить жизнь, отдав всего себя на благо своей страны; нужно жить и действовать, а не проводить время в качестве «диванного критика». Поэтому, вернувшись домой, Владислав собирается стать губернатором или мэром, чтобы принести максимальную пользу своей стране и своим согражданам.

Напомним, ранее в Кремле допустили возможность, что в будущем главой российского государства сможет стать участник специальной военной операции.






Читайте также:

«Раненые, в форме, на костылях»: бойцы СВО собрались на похоронах сослуживца под Волгоградом

Семья из Питера участвует в СВО на Украине на разных направлениях

Стало известно, как российский паспорт спас жизнь военному ВС РФ
#жизнь
#страны
#герои
#сво
#солдат
#губернатор
#мэр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Раненые, в форме, на костылях»: бойцы СВО собрались на похоронах сослуживца под Волгоградом
Множество бойцов СВО собрались на похороны сослуживца под Волгоградом
24 октября 2024, 11:37

Фото: iStock/dragana991

В поселке Светлый Яр Волгоградской области собралось огромное число участников спецоперации, которые прибыли на похороны своего сослуживца. Об этом пишет V1.ru.
По словам вдовы, мужчина получил повестку в сентябре 2022 года. Тогда он принял решение отправиться в зону проведения спецоперации.
За время службы он дважды был в отпуске, однако всегда хотел вернуться обратно, вспоминает женщина.

«Его ребята очень уважали, и многие смогли приехать сегодня на похороны. Раненые, в форме, на костылях — приехали проститься», — рассказала вдова российского бойца.

Ранее сообщалось, что жители Забайкальского края выстроились в многокилометровую очередь, чтобы проститься с участником спецоперации. Машину с гробом военного ВС РФ сопровождала колонна из 60 автомобилей.

Читайте также:

Боец российской армии оставил посмертное послание украинским солдатам в военном билете

«Рабство в условиях СВО»: куда пропадают российские бойцы и при чем тут «Ахмат»

В Уфе учительница оскорбила школьника, у которого отец воюет на СВО
#женщина
#похороны
#отец
#мужчина
#сво
#послание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
24 октября 2024, 11:18

Фото: iStock/dragana991

Бойцы ВС РФ нанесли точный удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово в ДНР, уничтожив порядка 50 операторов дронов противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«По пункту временной дислокации отряда БПЛА ВСУ в Курахово нанесен удар авиабомбой ФАБ-3000. В ходе операции были уничтожены около пятидесяти операторов и инструкторов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства России.

Уточняется, что при ударе также было уничтожено семь единиц вооружения и военной техники украинской армии.

В ведомстве пояснили, что операторы дронов группировки войск «Южная» с помощью разведданных выяснили место дислокации подразделения БПЛА противника, после чего по ним был нанесен точный удар авиабомбой ФАБ-3000.

Читайте также:

МО РФ показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Оскол в Харьковской области

Появилась информация о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным

«Страна.ua»: В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
#мо
#бпла
#взрывы
#кадры
#операции
#telegram
#информация
#всу
#вооружения
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Оскол в Харьковской области
24 октября 2024, 11:04

Фото: iStock/dragana991

Российские военные уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Уничтожение переправы через реку Оскол западнее населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области. Благодаря ювелирной работе российской авиации ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения», — говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Ранее военные соединения специального назначения войсковой группировки «Днепр» отбили у противника тактически важную высоту на Ореховском направлении в Запорожской области. Это произошло в день профессионального праздника спецназовцев.

Задача элитной войсковой части состояла в том, чтобы провести колонну техники и вместе с ней занять господствующую над местностью высоту, которую обороняли подразделения ВСУ. Технику обстреляла артиллерия противника, поэтому бойцы спецназа выдвинулись вперёд.

Читайте также:

«Страна.ua»: В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Генштаб ВСУ сделал заявление об обстановке в зоне СВО

Контратака ВСУ в Курской области, зачистка Суджи, минирование Днепра: последние новости СВО
#военные
#заявление
#новости
#сво
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появилась информация о планах ВСУ сделать Энергодар безлюдным
Рогов: участившиеся обстрелы Энергодара связаны с желанием сделать его безлюдным
24 октября 2024, 10:46

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что участившиеся обстрелы Энергодара со стороны ВСУ связаны с желанием сделать его безлюдным. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, боевики Вооруженных сил Украины сознательно наносят удары по критической инфраструктуре Энергодара с целью оставить город без электричества, воды и отопления.

Он отметил, что это делается для того, чтобы заставить местных жителей покинуть свои дома и сделать город безлюдным. По его словам, это является частью стратегии киевского режима войны с мирным населением и направлено на вытеснение людей с территории путём создания невыносимых условий для жизни.

Помимо этого, Рогов добавил, что с помощью этих действий, украинские власти пытаются отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно о ключевом направлении в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно, с какой целью ТЦК перекрыли трассу Винница — Хмельницкий

Боец российской армии оставил посмертное послание украинским солдатам в военном билете

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
#сво
#всу
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Суджи рассказала, что при вторжении ВСУ били по городу из РСЗО
24 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/Dragunov1981

Жительница Суджи рассказала военным следователям, что в первый день вторжения ВСУ в Курскую область, 6 августа, нанесли массированный удар по центру города из реактивных систем залпового огня «Град». Видео рассказа публикует ТАСС.
«И в четыре часа (утра, 6 августа – ред.) над нашим домом полетели "Грады". Кучей выстрелов со стороны Украины. Дом начал трястись, в центре начало все взрываться», — рассказала женщина.

По ее словам, ранее таких сильных обстрелов еще не было. До этого украинская сторона атаковала Суджу только с помощью дронов. Тогда, 6 августа, в центре населенного пункта от ударов ВСУ загорелся техникум и другие здания. Местные жители сначала укрывались в подвалах домов, а потом начали уезжать.

Ранее другой житель Суджи Александр Крамаренко рассказал, что польские наемники Вооруженных сил Украины заняли дома бежавших жителей Суджи, а оставшихся повесили.

Читайте также:

Концлагеря, изнасилования и убийства: Жуткая правда о преступлениях ВСУ в российском приграничье

Боец ВСУ на допросе признался в расстреле троих российских пленных

Беженка рассказала о том, какие зверства творят ВСУ в Курской области
#дом
#женщина
#жители
#дома
#всу
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Страна.ua»: В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
24 октября 2024, 10:40

Фото: istockphoto/maki_shmaki

В Киеве вечером и ночью несколько раз гремели взрывы. Сообщалось также о работе систем противовоздушной обороны.
До этого взрывы были слышны в Черкассах и Умани, сообщает украинское издание «Страна.ua». По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Харьковской и Киевской областях. Звучали сирены и в столице Украины.

Российские войска начали наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре Киева 10 октября 2022 года — через два дня после террористического акта на Крымском мосту, ответственность за совершение которого, по оценке российских властей, несут украинские спецслужбы. В последнее время сигналы воздушной тревоги звучат в городах и областях Украины практически ежедневно.

Читайте также:

ВС России нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области

В Сумах на фоне воздушной тревоги прозвучала серия взрывов

В Киеве прогремели взрывы
#карты
#взрывы
#онлайн
#тревога
#воздушная тревога
#киев
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, с какой целью ТЦК перекрыли трассу Винница — Хмельницкий
«Страна.ua»: военкомы перекрыли трассу Винница — Хмельницкий
24 октября 2024, 10:26

Фото: iStock/anyaberkut

Сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы) перекрыли трассу Винница — Хмельницкий для проверки документов у мужчин призывного возраста. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Кроме того, сообщается об усилении патрулей военкоматов в Хмельницком. По информации издания, сотрудники ТЦК активно проверяют документы на улицах города.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

Ранее сообщалось, что на Украине постановили задачу лишить бронирования миллион человек для новой мобилизации. Отмечается, что соответствующее поручение дал Владимир Зеленский.

До этого стало известно, что мобилизованный на Украине мужчина покончил с собой в одном из военкоматов Полтавской области. Сообщается, что украинец якобы был уклонистом и не хотел проходить военно-врачебную комиссию.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Стало известно о ключевом направлении в зоне СВО

Боец российской армии оставил посмертное послание украинским солдатам в военном билете

Лукашенко предупредил о последствиях применения «грязной бомбы» Украиной
#документы
#мужчина
#сво
#военком
Следите за нашими новостями
в удобном формате