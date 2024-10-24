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Жительница Суджи рассказала военным следователям, что в первый день вторжения ВСУ в Курскую область, 6 августа, нанесли массированный удар по центру города из реактивных систем залпового огня «Град». Видео рассказа публикует ТАСС.
«И в четыре часа (утра, 6 августа – ред.) над нашим домом полетели "Грады". Кучей выстрелов со стороны Украины. Дом начал трястись, в центре начало все взрываться», — рассказала женщина.
По ее словам, ранее таких сильных обстрелов еще не было. До этого украинская сторона атаковала Суджу только с помощью дронов. Тогда, 6 августа, в центре населенного пункта от ударов ВСУ загорелся техникум и другие здания. Местные жители сначала укрывались в подвалах домов, а потом начали уезжать.
Ранее другой житель Суджи Александр Крамаренко рассказал, что польские наемники Вооруженных сил Украины заняли дома бежавших жителей Суджи, а оставшихся повесили.
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